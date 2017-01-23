Şirketleşme eğilimi 2016’da zayıfladı
YENİ KURULAN ŞİRKET SAYISI 2016’DA YÜZDE 4,6 DÜŞÜŞ GÖSTERDİ.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) verilerine göre, 2016’da 64 bin 480 şirket kuruldu. Bu sayı 2015 yılında kurulan şirket sayısının yüzde 4,6 gerisinde kalıyor. 2015’te kurulan şirket sayısı 67 bin 622’yi bulmuştu.
Önceki üç yılda yükselişte olan şirket kuruluşları 2015 yılında 1997’de kırılan rekora çok yaklaşmıştı. 1997 yılında kurulan şirket sayısı 2015’tekinden sadece 276 adet daha yüksek ve 67 bin 898 olarak gerçekleşmişti. Ancak 2016’da şirket kuruluşlarında gerileme yaşanınca bu rekoru kırmak yine nasip olmadı.
2016’nın ilk üç ayında önceki yılki seviyesinin üzerinde seyreden şirket kuruluşları, ekonominin geleceğine olan güvenin giderek zayıflamasıyla, nisan ayından itibaren düşüşe geçmişti. Bu düşüş askeri darbe girişiminin yaşandığı temmuz ayında yüzde 34,1’e kadar çıktı. Ekim ve kasım aylarında ise bu düşüş durdu ve yıllık bazda az da olsa yükseliş yaşandı. Ancak yılın son ayında düşüş eğilimi geri döndü. Aralık ayında şirket kuruluşları önceki yılki düzeyinin yüzde 21,4 altında kaldı. Bu da ekonominin geleceği açısından kötü bir haber oldu.
Bu arada 2016 yılında kapanan şirket sayısı ise 12 bin 328 olarak gerçekleşti. Bu sayı 2015 yılına göre yüzde 10’luk düşüşe tekabül ediyor. 2015’te 13 bin 701 şirket kapanmıştı. Kurulan şirket sayısından kapanan şirket sayısını düştüğümüzde ise 2016’da şirket sayısında 52 bin 152 net artış yaşandığı görülüyor. Şirket sayısındaki net artışta da 2015’e göre yüzde 3,3’lük düşüş var. 2015’te şirket sayısındaki net artış 53 bin 921 olarak gerçekleşmişti.
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