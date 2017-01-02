Tarımda 2016 iyi geçmedi
BİTKİSEL ÜRETİMDE 2016 YILINDA SADECE YÜZDE 1,7 ARTIŞ YAŞANDI.
Türkiye’de tarımsal üretimin ağırlıklı kısmını oluşturan bitkisel üretimde 2016 yılına ilişkin üçüncü ve son tahmin sonuçları geçen hafta Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayınlandı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu sonuçları şöyle özetlemek mümkün:
• 2015 ’te 115,3 milyon ton olan bitkisel üretim toplamı 2016’da 117,3 milyon tona çıktı. Buna göre 2016’da bitkisel üretimde yüzde 1,7 artış yaşandı. Oysa 2015’te bitkisel üretim toplamı önceki yıla göre yüzde 7,2 artmıştı. Bu da tarım sektöründe yüzde 9,1’lik büyüme getirmişti. 2016’da bitkisel üretimdeki artışın sınırlı kalması tarım sektöründeki büyümenin de sınırlı olacağına ve hatta bu sektörde küçülme yaşanmış olabileceğine işaret ediyor. Zaten ilk üç çeyrekte tarımda 2015’in aynı dönemine göre küçülme vardı. Muhtemelen 2016’nın tamamında da tarımda küçülme çıkacak.
• 2016’da bitkisel üretimdeki artışın düşük kalmasının temel nedenini tahıl üretimindeki düşüş oluşturuyor. 2016’da tahıl üretimi yüzde 8,7 düşüşle 38,6 milyon tondan 35,3 milyon tona indi. Esasında 2015’te bitkisel üretimdeki büyük artışa yol açan da tahıl rekoltesindeki olağanüstü yükselişti. Fakat 2016’da bu yükselişin devam gelmedi.
• 2016’da tarla ürünleri üretimi yüzde 13,1, sebze üretimi yüzde 2,4 ve meyve üretimi ise yüzde 6,8 artış gösterdi. Fakat bu üç büyük gruptaki üretim artışları tahıl üretimdeki düşüşü ancak telafi edebildi.
• TÜİK, bitkisel üretim istatistiklerinde yaş çay yaprağını ayrı olarak ele alıyor. Bir de süs bitkileri diye küçük bir kategori var. 2016’da yaş çay yaprağı üretimi yüzde 1,7 artarken süs bitkileri üretiminde ise yüzde 2,7 düşüş yaşandı.
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