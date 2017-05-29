Tarımda ilk tahminler çok iyi değil
İLK TAHMİNLERE GÖRE BİTKİSEL ÜRETİM BU YIL YÜZDE 4 ARTACAK.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bu yılki bitkisel üretime ilişkin ilk tahmin sonuçlarını geçen hafta açıkladı. Bu tahminlere göre bitkisel üretim bu yıl yüzde 4 artacak. Bu ise tarımsal üretim açısından orta karar bir duruma işaret ediyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bitkisel üretim tarımsal üretimin tamamını değil ama önemli bir bölümünü oluşturuyor. Bu yıl bitkisel üretim gerçekten yüzde 4 dolayında artarsa tarımsal üretimdeki artış da düşük bir seviyede kalabilir. Bitkisel üretimdeki artışın yüzde 1,9’da kaldığı geçen yıl tarımsal üretim yüzde 4,1 düşmüştü.
Türkiye’de bitkisel üretimin yüzde 30 gibi önemli bir bölümünü tahıllar oluşturuyor. İlk tahminlere bakılırsa bu yıl tahıllardaki üretim artışı vasat bir düzeyde kalacak ve yüzde 4,4 olacak.
Bitkisel üretimde neredeyse tahıllar kadar önemli bir yere sahip olan tarla ürünlerindeki rekolte artışının da aynı düzeyde olması bekleniyor. İlk tahminlere göre bu yıl sebze üretimiyerinde sayacak. En iyimser tahmin meyve üretiminde görülüyor. İlk tahminlere göre bu yıl meyve üretiminde yüzde 9,7’lik artış yaşanacak. Bu arada yaş çay yaprağı üretiminin ise yüzde 3,7 gerileyeceği tahmin ediliyor.
Türkiye’de bitkisel üretime ilişkin veriler yılda üç kez yapılan tahminlerle belirleniyor. İlk tahmin sonuçları mayıs aylarında yayınlanıyor. İkinci tahmin sonuçları ekim aylarında açıklanıyor. Üçüncü ve son tahmin sonuçları ise aralık aylarında belli oluyor.
Bu tahminler milli gelir istatistiklerindeki tarımsal üretim verilerinin en önemli kaynağını oluşturuyor. Tarımsal üretimin yıllık milli gelirdeki payı yüzde 7 gibi düşük bir seviyede ama birçok üründe hasat mevsiminin yaşandığı üçüncü çeyrekte bu oran yüzde 13’ü buluyor.
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