TL’nin değeri dipten döndü
Merkez Bankası’nın hesapladığı Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) bazlı ve 2003=100 temel yıllı Reel Efektif Döviz Kuru Endeksi (REDK), ekim ayında 69 değerini aldı. Bu endeksin değeri eylül ayında 61,5’di. Buna göre TL ekim ayında reel olarak yüzde 12,3 değer kazandı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
REDK’de şubat ayından beri düşüş vardı. Ocak ayında 85,9 olan REDK’nin değeri bu düşüşle eylül ayında 61,5’e kadar inmişti. Böylece 2003=100 temel yıllı REDK’nin düzeyi bu endeksin tarihindeki en düşük seviyeyi görmüştü.
Bu dönemde TL’nin değerinde reel olarak yaşanan düşüş ise yüzde 28,4’ü bulmuştu. İşte ekim ayındaki yükselişle TL’nin reel değeri dipten dönmüş oldu. Ekim ayındaki yükseliş sayesinde ocak ayından bu yana yaşanan reel değer kaybı ise yüzde 19,6 seviyesine geriledi.
TL’deki son değer kaybı, ekonomideki aşırı ısınma ve iç siyasetteki gelişmeler nedeniyle yabancı portföy yatırımcılarının Türkiye’den çıkışa geçmesiyle başlamıştı. Yaz aylarında bunlara bir de ABD ile yaşanan siyasi gerginlik eklenince ipin ucu iyice kaçmıştı.
Ekim ayındaki toparlanma ise Merkez Bankası’nın eylül ayındaki yüklü faiz artışı ile ABD ile ilişkilerde yaşanan yumuşamadan kaynaklandı. Dış ilişkilerde yeni bir gerginlik yaşanmazsa, TL önümüzdeki aylarda biraz daha değer kazanabilir.
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