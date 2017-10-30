Tüketici büyümeyi galiba hissetmiyor
TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ EKİM AYINDA 67,3’E GERİLEDİ.
Tüketici Güven Endeksi’nin (TGE) değeri ekim ayında 67,3 olarak gerçekleşti. TGE’nin değeri eylül ayında 68,7 düzeyindeydi. Buna göre TGE’de ekim ayında yüzde 2’lik gerileme yaşandı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com
TGE’nin dört alt kalemine bakıldığında, ekim ayındaki düşüşün büyük ölçüde ekonominin geleceğine olan güvenin azalmasından kaynaklandığı görülüyor.
Genel ekonomik durum beklentisindeki düşüş yüzde 4,5’i buluyor. Ekim ayında hanenin maddi durum beklentisinde de yüzde 2,9’luk düşüş yaşanmış durumda. Buna karşılık işsiz sayısı beklentisi ve tasarruf etme ihtimalinde ise bir miktar iyileşme yaşandığı dikkati çekiyor.
Ancak TGE’deki düşüşü sınırlayan bu iki kalemdeki iyileşme diğer iki kalemdeki bozulmayla uyumlu değil. Genel ekonomik durum kötüye giderse işsizlikte azalma yaşanması, hanenin maddi durumu kötüye giderse de tasarruf etme ihtimalinin artması mümkün görünmüyor.
TGE’de önceki iki ayda da düşüş vardı. TGE aslında uzun bir süredir çok düşük düzeylerde seyrediyor ama geçen bahar aylarında bir miktar toparlanma yaşanmıştı. Bu toparlanma TGE’nin değerini 70’lere çıkarmıştı.
Ancak TGE yaz sonunda tekrar düşüşe geçti ve yeniden 60’lara geriledi. Bunun tam da ekonominin yılın ilk yarısında beklenenden hızlı büyüdüğünün belli olduğu bir dönemde gerçekleşmesi dikkat çekici.
Hal böyleyken TGE’de düşüş yaşanması, ekonomideki bu hızlı büyümenin tüketiciye pek de yansımadığını düşündürüyor. Bunun nedenini de muhtemelen ekonomideki hızlı büyümenin daha çok inşaat yatırımlarına dayanması oluşturuyor.
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