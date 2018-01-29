Tüketici güveni 2018’e sıçramayla girdi
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Merkez Bankası’nın birlikte hazırladıkları Tüketici Güven Endeksi’nin (TGE) değeri ocak ayında 72,3 olarak gerçekleşti. Oysa aralık ayında bu endeksin değeri 65,1 düzeyindeydi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu veriler tüketicinin 2018’e bir güven sıçramasıyla girdiğini gösteriyor. Çünkü TGE’de ocak ayında yaşanan artış yüzde 11,1’i buluyor.
TGE’nin hala 100’ün epey altında olması tüketicinin kötümserliğinin devam ettiği anlamına geliyor. Ancak ocak ayında bu kötümserliğin kayda değer ölçüde azalmış olması da olumlu bir gelişmeye işaret ediyor.
TGE’nin alt kalemlerine bakıldığında ocak ayındaki sıçramanın en çok tasarruf etme ihtimaline ilişkin aşırı kötümserliğin azalmasından kaynaklandığı görülüyor.
Bu kaleme ilişkin endeks değeri yüzde 49,7’lik artışla 17,5’ten 26,2’ye yükselmiş durumda. Ancak bu ölçüde olmasa da hanenin maddi durumuna, genel ekonomik duruma ve işsiz sayısına ilişkin beklentilerde de kötümserliğin azaldığı dikkati çekiyor.
TGE’de ocak ayında yaşanan sıçrama muhtemelen finansal piyasalardaki olumlu gelişmelerden kaynaklanıyor. Döviz kurlarında ekim ve kasım aylarında yaşanan yükselişin aralık ayında durması, tüketicinin moralini biraz düzeltmiş ve kötümserliğini azaltmış olabilir.
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