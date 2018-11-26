Tüketici güveni hala çok düşük
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) birlikte hazırladıkları Tüketici Güven Endeksi (TGE) kasım ayında 59,6 değerini aldı. Bu değer ekim ayında 57,3’tü. Buna göre TGE’de kasım ayında yüzde 4’lük artış yaşandı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
TGE’nin alt kalemlerine bakıldığında, kasım ayındaki yükselişe en çok genel ekonomik durum beklentisinin katkıda bulunduğu görülüyor. Genel ekonomik durum beklentisinde kasım ayında yüzde 6,2 yükseliş yaşanmış durumda.
Hanenin maddi durum beklentisinde yüzde 5,4 ve tasarruf etme ihtimali beklentisinde de yüzde 4,8 artış var. Buna karşılık işsiz sayısı beklentisinde ise yüzde 0,3 gibi düşük bir oranda da olsa düşüşün devam ettiği dikkati çekiyor.
Yani tüketici işsizlik konusunda kötümserleşmeye devam ediyor. TGE’nin değeri ağustos, eylül ve ekim aylarında çok hızlı düşmüştü. Temmuz ayında 73,1 olan TGE’nin değeri ekim ayında 57,3’e kadar inmişti.
Bu dönemde ekonomide patlayan kriz, zaten kötümser olan tüketicinin moralini sıfıra indirmişti. Daha sonra finansal piyasaların biraz sakinleşmesi ise tüketicinin kötümserliğini azaltmaya başlamış gibi görünüyor.
Ancak kasım ayında yaşanan toparlanmaya rağmen TGE’nin değerinin hala 2008-2009 reses-yonu dönemindeki seviyesinde olduğunu belirtelim. 2008-2009 resesyonunun en kötü günlerinin yaşandığı Kasım 2008-Ocak 2009 arasında TGE’nin değeri 60’ın altına kadar inmişti.
TGE, son üç aydır da aynı seviyelerde geziniyor.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?