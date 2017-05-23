Tüketici güveni hala çok düşük
TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ MAYIS AYINDA 72,8 OLARAK GERÇEKLEŞTİ.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Merkez Bankası’nın birlikte hazırladıkları Tüketici Güven Endeksi (TGE) mayıs ayında 72,8 değerini aldı. Bu endeksin değeri nisan ayında 71,3’tü. Buna göre tüketici güveninde mayıs ayında hafif bir yükseliş yaşanmış bulunuyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Esasında tüketici güveninde sadece mayıs ayında değil son üç aydır yükseliş var. Şubat ayında 65,7 olan TGE’nin değeri, son üç ayda 7,1 puan yükseldi. Böylece TGE’nin değeri tarihi olarak çok düşük seviyeler olan 60’lardan 70’in üzerine geldi.
Ancak son üç ayda yaşanan bu toparlanmaya rağmen TGE’nin hala çok düşük seviyelerde seyrettiğini de belirtmek gerekiyor. TGE’de 100’ün üzerindeki değerler iyimser duruma, 100’ün altındaki değerler ise kötümser duruma işaret ediyor. Buna göre tüketici ekonominin geleceğine hala oldukça kötümser bakıyor.
Esasında tüketici mayıs ayında genel ekonomik durum konusunda hafifçe iyimserleşti. TGE’nin genel ekonomik duruma ilişkin alt endeksinin değeri mayıs ayında 96,2’den 100,6’ya yükseldi. Ancak hanenin maddi durum beklentisi, işsiz sayısı beklentisi ve tasarruf etme ihtimali konusundaki endekslerin değeri hala 100’ün altında bulunuyor.
Tüketicinin güveni özellikle tüketim harcamaları konusunda önem taşıyor. Ekonominin geleceğine güven duymayan tüketici özellikle dayanıklı tüketim mallarına ilişkin alım kararlarını erteliyor. Bu da iç talebin kısılmasına ve dolayısıyla büyümenin yavaşlamasına neden oluyor.
Şu anda da Türkiye ekonomisinde tam böyle bir dönem yaşanıyor. Bu dönemi atlatabilmek için mutlaka tüketicinin ekonominin geleceğine olan güveninin yeniden yükselmesini sağlamak gerekiyor.
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