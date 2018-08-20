Tüketici güveni tekrar düşüşte
Merkez Bankası ile Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) birlikte hazırladıkları Tüketici Güven Endeksi (TGE), ağustos ayında 68,3 değerini aldı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu değer önceki aya göre yüzde 6,5’lik düşüşe karşılık geliyor. TGE’nin temmuz ayındaki değeri 73,1 düzeyindeydi. Bu yılın ilk dört ayında 72 dolayında seyreden TGE’nin değeri, finansal piyasalarda sorunların yaşandığı mayıs ve haziran aylarında 70 dolayına inmişti.
Temmuz ayında ise muhtemelen hem 24 Haziran seçimlerinden çıkan sonucun hem de finansal piyasalardaki dalgalanmanın biraz durulması nedeniyle TGE’de bir toparlanma yaşanmıştı.
Ancak temmuz ayı sonlarından itibaren finansal piyasalarda işlerin yeniden ve de iyice bozulması tüketicinin geleceğe güvenini tekrar zayıflatmış görünüyor.
TGE’nin alt kalemlerine bakıldığında, ağustos ayında en büyük düşüşün yüzde 8,3 ile genel ekonomik durum beklentisinde yaşandığı görülüyor.
Onu yüzde 7 ile hanenin maddi durum beklentisindeki, yüzde 6,6 ile tasarruf etme ihtimalindeki ve yüzde 3,6 ile de işsiz sayısı beklentisindeki düşüş takip ediyor.
Tüketici, geleceğe güveni azaldığında bazı satın alma kararlarını ertelemeye başlıyor. Bu da iç talebin zayıflamasına ve dolayısıyla ekonomik büyümenin yavaşlamasına yol açıyor. Bu nedenle hükümetin bir an önce tüketicinin geleceğe güvenini arttıracak adımlar atması gerekiyor.
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