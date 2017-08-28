Tüketici güveninde toparlanma yok
TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ AYLARDIR 70’LERİN ÜZERİNE ÇIKAMIYOR.
Merkez Bankası ile Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) birlikte hazırladıkları Tüketici Güven Endeksi’nin (TGE) değeri ağustos ayında 71,1 olarak gerçekleşti. TGE’nin temmuz ayındaki değeri de buna yakın ve 71,3 düzeyindeydi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Yani tüketicinin ekonominin geleceğine güveninin ağustos ayında pek değişmediğini söyleyebiliriz. TGE’de 100’ün altındaki değerler kötümser duruma işaret ediyor.
Buradan tüketicinin oldukça kötümser olduğunu anlayabiliriz. Üstelik durum uzun süredir de böyle gidiyor. Hatta yılın ilk aylarında tüketici daha da kötümserdi. Bahar aylarında bir toparlanma yaşanır gibi oldu ama o da fazla uzun sürmedi.
TGE’nin dört alt kalemi bulunuyor. Bunlar içinde en düşük değere sahip olanını tasarruf etme ihtimali oluşturuyor. Tüketici tasarruf etme ihtimalini o kadar düşük görüyor ki genel endeksi de büyük ölçüde bu durum 100’ün al-
tına çekiyor.
Ağustos ayında tüketicinin gelecek 12 ay içinde tasarruf etme ihtimali konusunda biraz daha kötüm-serleştiği görülüyor. Ağustos ayında TGE’yi aşağı çeken en önemli faktörü de bu oluşturuyor.
Ağustos ayında TGE’yi aşağı çeken ikinci faktör ise tüketicinin işsizlik konusunda daha fazla kaygı duymaya başlaması oldu.
Oysa son dönemde işsizlikte yavaş da olsa bir düşüş gözleniyordu. Fakat bu düşüş tüketicinin kaygılarını gidermeye yetmemiş gibi görünüyor.
Tüketicinin genel ekonomik durum konusundaki kötümserliği ise biraz azalmış görünüyor. Ancak işsizlik ve tasarruf etme ihtimali konusunda daha da kötümserleşmesi ve hanenin maddi durumuna ilişkin beklentisinde de bir değişiklik olmaması, genel ekonomik durumdaki iyileşmenin kendisine yansımasını pek beklemediği anlamına geliyor.
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