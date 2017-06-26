Tüketicinin güveni bir türlü sağlanamıyor
TÜKETİCİ GÜVEN ENDEKSİ HAZİRAN AYINDA 70 DEĞERİNE GERİLEDİ.
Tüketici Güven Endeksi’nin (TGE) değeri haziran ayında 70 oldu. Bu değer mayıs ayında 72,8’di. Yani haziran ayında tüketicinin güveninde bir miktar düşüş yaşandı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Tüketici güveninde önceki üç ayda yükseliş vardı. Şubat ayında 65,7 olan TGE’nin değeri mayıs ayında 72,8’e çıkmıştı. Ancak bu yükselişe rağmen TGE yine de çok düşük seviyelerdeydi. Bu endekste 100’ün üzerindeki değerler iyimser duruma, 100’ün altındaki değerler kötümser duruma işaret ediyor.
Önceki üç aydaki yükseliş bu kötümserliğin yavaş da olsa azalmakta olduğunu gösteriyordu. Haziran ayındaki düşüş ise kötümserliğin tekrar arttığı anlamına geliyor.
TGE’nin alt kalemleri, haziran ayındaki düşüşe en fazla tüketicinin işsiz kalma korkusunun artmasının neden olduğunu gösteriyor. Tasarruf etme ihtimali, genel ekonomik durum ve hanenin maddi durumuna ilişkin beklentilerin kötüleşmesi de güveni aşağı çeken faktörler arasında yer alıyor.
Tüketicinin geleceğe güveni yükselmeden ekonomide hızlı büyümeye geri dönmek zor. Esasında hükümet de bunun farkında gibi. Geçen hafta Hürriyet Gazetesi’nde, hükümetin ekonomide güveni arttırmaya yönelik çalışmalara öncelik vereceği şeklinde, Nuray Babacan imzalı bir haber vardı.
Haberde alacak sigortası sisteminin yaygınlaştırılması, altına dayalı tahvil çıkarılması gibi önlemlerden bahsediliyordu. Ancak böyle önlemler işe yarasaydı, bunların çok daha fazlasının yapıldığı önceki aylarda işe yarardı. Bize kalırsa, ekonomide geleceğe güvenin yükselmesi için öncelikle siyasi sorunların çözülmesi gerekiyor.
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