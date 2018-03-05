Turizm 2018’e çok iyi başladı
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, ocak ayında ülkemizi 1 milyon 462 bin kişi ziyaret etti. Bu sayı geçen yılın aynı ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısının çok üzerinde.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Geçen yılın ilk ayında Türkiye’yi 1 milyon 55 bin yabancı ziyaret etmişti. Buna göre ocak ayında yabancı ziyaretçi sayısında yaşanan artış yüzde 38,5’i buluyor.
Esasında geçen ocak ayındaki yabancı ziyaretçi sayısı sadece geçen yılın değil önceki yılların hepsinin ocak aylarındaki ziyaretçi sayısını aşıyor.
Yani yabancı ziyaretçi sayısında ocak aylarının rekoru kırılmış durumda. Ocak ayları itibariyle önceki rekor 1 milyon 251 bin ziyaretçiyle 2015’te kırılmıştı. Sonraki iki yılın ocak aylarında ise yabancı ziyaretçi sayısı düşmüştü.
2015 ve 2016 yıllarında gerileme yaşanan turizm sektöründe 2017’de ciddi bir toparlanma olmuştu ama bu toparlanma ikinci çeyrekte başlamıştı. Dolayısıyla turizm 2017 yılına kötü bir başlangıç yapmıştı.
2017’de yaşanan toparlanma sonrasında turizmciler 2018’e büyük umutlarla girmişti. Ocak ayında yaşananlar bu umudu teyit ediyor. Böyle devam ederse bu yıl turizmde geçen yılkinden çok daha iyi bir tablo ortaya çıkabilir.
Geçen yılki büyük toparlanmaya rağmen 2014 yılındaki seviyesini aşamayan turizm gelirleri belki bu yıl bunu başarabilir. Tabii bu konuda kesin konuşmak için henüz çok erken ve bir müddet daha verileri görmek gerekiyor.
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