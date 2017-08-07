Turizm gelirinde nihayet artış var
TURİZM GELİRLERİ İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 8,7 ARTIŞ GÖSTERDİ.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) geçen hafta açıkladığı verilere göre, bu yılın ikinci çeyreğinde turizmden 5,4 milyar dolarlık gelir elde ettik.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Geçen yılın aynı döneminde ise turizm gelirleri yaklaşık 5 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Buna göre ikinci çeyrekte turizm gelirlerinde yüzde 8,7’lik artış yaşandı.
Türkiye’nin turizm gelirlerinde yıllık bazda tam sekiz çeyrekten bu yana üst üste düşüş vardı. 2015’in ikinci çeyreğinde başlayan bu düşüş bu yılın ilk çeyreğine kadar sürmüştü. İki yılı bulan bu düşüş dönemi, ikinci çeyrekte yaşanan yükselişle nihayet sona erdi.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yabancı ziyaretçi sayısına ilişkin verileri, turizmde ikinci çeyrekte yaşanan bu toparlanmanın sinyalini önceden vermişti.
Bu verilerde nisan ayından itibaren yabancı ziyaretçi sayısında artış yaşanmaya başladığını görmüş ve bu sayfalarda sizi bundan haberdar da etmiştik.
Nitekim TÜ-İK’in verileri de turizm gelirlerindeki artışın nisan ayında başladığını ve mayıs ve haziran aylarında da devam ettiğini gösteriyor. Nisan ayında çok yavaş başlayan artışın özellikle haziran ayında hızlandığı da dikkati çekiyor.
Ancak turizm gelirlerinde geçen yıla göre bir toparlanma olsa da hala 2015’in gerisinde olduğumuzu belirtelim. İkinci çeyrekteki turizm geliri 2015’in aynı dönemindeki düzeyinin yüzde 30 altında kalıyor.
Turizmdeki son iyi yılımız olan 2014’ün ikinci çeyreğiyle kıyaslama yaptığımızda bu düşüş daha da derinleşiyor ve yüzde 39,7’yi buluyor. Yani turizmde iyi günlere dönebilmemiz için daha epey yol almamız gerekiyor.
Bunun için de sadece Rusya ile değil Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle de aramızı düzeltmemiz şart gibi görünüyor.
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