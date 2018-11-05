Turizm gelirlerinde yavaşlama var
Türkiye üçüncü çeyrekte turizmden 11,5 milyar dolarlık gelir elde etti. Geçen yılın aynı dönemindeki turizm geliri de buna çok yakın ve 11,4 milyar dolardı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Buna göre üçüncü çeyrekte turizm gelirlerinde yıllık bazda sadece yüzde 1’lik artış yaşandı. Oysa yılın ilk iki çeyreğinde turizm gelirlerindeki artış çok hızlıydı.
Turizm gelirleri ilk çeyrekte yüzde 31,3 ve ikinci çeyrekte de yüzde 30,1 artmıştı. Üçüncü çeyrekteki sert yavaşlama ekonomik kamuoyunda şaşkınlık yaşandı.
Fakat hatırlarsanız biz sizi böyle bir durumla karşılaşabileceğimiz konusunda uyarmıştık (bkz. Turizmde hız kesme belirtisi var, Ekonomist, Sayı 2018/35, 2 Eylül 2018).
Yılın ilk yarısında yüzde 25’in üzerinde gerçekleşen turist sayısındaki artışın temmuz ayında yüzde 11,7’ye düşmesi üzerine kaleme aldığımız bu yazı nedense bazı okurlarımıza pek inandırıcı gelmemişti.
Döviz kurlarının hızla arttığı bir dönemde daha fazla turist ağırlayıp daha fazla turizm geliri elde edebileceğimizi düşünenler vardı.
Oysa turizmde geçen yılın ikinci çeyreğinde başlayan toparlanma üçüncü çeyrekte iyice ivmelendiği için aritmetik nedenlerle bu yılın aynı döneminde yavaşlama yaşanacağı belliydi. Nitekim bizim düşündüğümüzden de daha fazla bir yavaşlama ortaya çıktı.
Geçen yıl turizmden elde edilen gelir 26,3 milyar dolar olmuştu. Bu gidişle bu yılki gelir ise 29-30 milyar dolar arasında gerçekleşeceğe benziyor.
Bu artışla önceki iki yılki seviye geçilecek ama 2014 yılındaki 34,3 milyar dolarlık rekorun ve 2015 yılındaki 31,5 milyar dolarlık seviyenin altında kalınacak.
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