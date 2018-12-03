Turizm son çeyreğe iyi girdi
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, ekim ayında Türkiye’yi 3 milyon 755 bin yabancı ziyaret etti.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Geçen yılın aynı ayında ülkemizi ziyaret eden yabancıların sayısı çok daha düşük ve 2 milyon 993 bin kişiydi. Buna göre ekim ayında yabancı ziyaretçi sayısında yıllık bazda yüzde 25,5 artış yaşandığı hesaplanıyor.
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçi sayısındaki artış yılın ilk yarısında da çok yüksek gerçekleşmişti. Bunun sonucunda da turizm gelirleri ilk çeyrekte yüzde 31,3 ve ikinci çeyrekte yüzde 30,9 artış göstermişti.
Ancak yabancı ziyaretçi sayısındaki artış üçüncü çeyrek döneme ciddi bir yavaşlamayla girmişti. Biz de bunu görünce üçüncü çeyrekte turizmde işlerin bozulmuş olabileceğini bu sayfalarda yazmıştık (bkz. Turizmde hız kesme belirtisi var, Ekonomist, Sayı 2018/35, 2 Eylül 2018).
Buna gerekçe olarak da geçen yılın üçüncü çeyreğinde yabancı ziyaretçi sayısındaki artışın çok yüksek gerçekleşmesinden kaynaklanan “baz etkisi”ni göstermiştik.
Bazı okurlarımız nedense bu yazıyı pek inandırıcı bulmamıştı ama üçüncü çeyrekte turizmde gerçekten de büyük bir yavaşlama olmuş turizm gelirlerindeki artış yüzde 1’e düşmüştü.
Şimdi ise okurlarımıza daha iyi bir haber verebiliriz. Yabancı ziyaretçi sayısındaki artışın ekim ayında yeniden hızlanması turizmin 2018’in son çeyreğine iyi girdiğini ifade ediyor.
Bunda üçüncü çeyrekteki baz etkisinin zayıflamasının da etkisi var. Bu durum, yılın ilk yarısındaki kadar olmasa da, son çeyrekte turizm gelirlerindeki artışın da biraz ivme kazanmasını sağlayabilir.
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