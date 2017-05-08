Turizmciyi yerliler de teselli edemedi
YURTİÇİ SEYAHAT HARCAMALARI 2016’DA YÜZDE 14,8 ARTTI.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) geçen hafta açıkladığı verilere göre, 2016 yılında yurtiçinde seyahate çıkanlar 28 milyar TL harcadı. Yurtiçi seyahat harcamaları 2015’te 24,4 milyar TL olmuştu. Buna göre 2016’da yurtiçi turizm harcamaları yüzde 14,8 arttı.
Hatırlanacağı üzere geçen yıl dış turizmde büyük bir kayıp yaşanmıştı. 2015’te 31,5 milyar dolar olan turizm geliri, yüzde 29,7’lik düşüşle, 2016’da 22,1 milyar dolara inmişti.
Yurtiçi turizmdeki gelişmelere bakıldığında, ilk bakışta sanki turizmci dış turizmdeki kaybın önemli bir bölümünü yurtiçi turizm ile telafi etmiş gibi görünüyor. Yurtiçi seyahat harcamalarındaki artışın yüzde 14,8 gibi yüksek bir oranı bulması böyle bir izlenim veriyor.
Ancak TL cinsinden verilen yurtiçi seyahat harcamalarını yıllık ortalama dolar kurlarını kullanarak dolara çevirdiğimizde, iç turizmdeki artışın turizmcinin kaybını telafi etme oranının devede kulak denilebilecek boyutta olduğu anlaşılıyor.
Dolar cinsinden yurtiçi turizm harcamaları 2015’te 9 milyar dolar iken 2016’da ancak 9,3 milyar dolara çıkabildi. Buradaki artış sadece 300 milyon dolarda veya oran olarak ifade edersek yüzde 3,4’te kalıyor.
TÜİK’in verilerine göre, Türkiye’de geçen yıl 68,5 milyon seyahat yapıldı. Bu seyahatleri yapanlar konaklama tesislerinde 605,6 milyon geceleme yaptı.
Seyahat başına ortalama geceleme sayısı 8,8 ve ortalama harcama ise 410 TL olarak gerçekleşti. Burada son altı yılda seyahat harcamalarının ikiye katlandığı dikkati çekiyor. Ancak seyahat sayısında altı yıl öncesine göre önemli bir değişiklik yok.
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