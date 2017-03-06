Turizmde 2017’ye de kötü girdik
YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI OCAK AYINDA YÜZDE 9,8 DÜŞÜŞ GÖSTERDİ.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Ocak ayında ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı 1 milyon 55 bin olarak gerçekleşti. Oysa geçen yılın ocak ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı 1 milyon 170 bindi. Buna göre ocak ayında yabancı ziyaretçi sayısında yıllık bazda yüzde 9,8 düşüş yaşandı.
Turizmde 2016’yı büyük kayıpla kapatmıştık. Geçen yıl turizm gelirimiz yüzde 29,7 düşüşle 31,5 milyar dolardan 22,1 milyar dolara inmişti. Bunun en önemli nedeni de büyük ölçüde ülkemizdeki terör olayları yüzünden yabancı ziyaretçi sayısının azalması olmuştu.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, geçen yıl yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 30,1 düşüşle 36,2 milyondan 25,4 milyona geriledi. Tabii ülkemizi sadece yabancılar değil yurtdışında ikamet eden vatandaşlarımız da ziyaret ediyor.
Bunlar da dikkate alındığında, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verileri, geçen yıltoplam ziyaretçi sayısının yüzde 24,6 düşüşle 41,6 milyondan 31,4 milyona indiğini gösteriyor.
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin sayısında 2015’in ortalarından beri düşüş var. Bu düşüşün bu yılın ocak ayında da devam etmesi turizmde 2017’ye de kötü girdiğimizi gösteriyor.
Aramızdaki siyasi kriz nedeniyle geçen yıl büyük düşüş gösteren Rus turist sayısının ocak ayında yüzde 81,5 artması turizmcileri sevindirdi ama en önemli pazarımız olan Avrupa’dan gelen ziyaretçi sayısındaki düşüş sürüyor.
Avrupa’dan gelen yabancı ziyaretçi sayısında ocak ayında yüzde 24,2 düşüş var. Ayrıca ocak ayındaki Rus turist sayısı da daha normal bir dönem olan Ocak 2015’in yüzde 21,4 altında kalıyor. Maalesef turizmde bu yıl da pek iyi geçmeyecek gibi görünüyor.
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