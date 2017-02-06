Turizmde dokuz yıl geriye gittik
2016’DA TURİZM GELİRİ YÜZDE 29,7 DÜŞÜŞLE 22,1 MİLYAR DOLARA İNDİ.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016’nın son çeyrek dönemine ve dolayısıyla yılın tamamına ilişkin turizm istatistiklerini geçen hafta yayınladı. Bu istatistiklere göre, 2016’da ülkemizi 6,1 milyonu yurtdışında ikamet eden vatandaşlarımız olmak üzere 31,4 milyon kişi ziyaret etti ve bunlar 22,1 milyar dolarlık gelir bıraktı. Oysa 2015’te gelen ziyaretçi sayısı 41,6 milyon kişi ve bunlardan elde edilen turizm geliri ise 31,5 milyar dolardı. Buna göre 2016 yılında ziyaretçi sayısı yüzde 24,6 ve turizm geliri de yüzde 29,7 düşüş gösterdi.
2016 yılındaki turizm geliri ve ziyaretçi sayısı sadece 2015’in değil önceki yılların da çok gerisinde kaldı. 2016’daki turizm geliri 2008 yılındaki seviyesinden bile düşük. 2016’daki ziyaretçi sayısı da 2009 yılındaki seviyesinin bile altında kalıyor. Yani 2016’da turizmde 8-9 yıl geriye gitmiş bulunuyoruz.
Esasında turizmde işler kötüleşmeye 2015 yılının bahar aylarında başlamıştı. 2015’te ziyaretçi sayısında düşüş olmamıştı ama turizm geliri yüzde 8,3 gerilemişti. 2016’da ise işler iyice bozuldu. Bunun temel nedeni de Türkiye’de terör olaylarının giderek tırmanması ve komşu ülkelerle yaşanan sorunlar oldu.
Maalesef turizmde 2017’ye ilişkin beklentiler de çok iyimser değil. Çünkü turizmde bu gerilemeye neden olan sorunların büyük bölümü sürüyor. Bu nedenle ciddi bir toparlanmanın yaşanması zor görünüyor. Geçen yıla göre bir toparlanma olsa bile 2015 yılındaki seviyeye geri dönmek epey zaman alacağa benziyor. Nitekim hükümet de bu yıl 2015’in epey altında, 33,4 milyon ziyaretçi ve 25,1 milyar dolarlık gelir bekliyor.
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