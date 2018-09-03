Turizmde hız kesme belirtisi var
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, temmuz ayında ülkemizi 5,7 milyona yakın yabancı ziyaret etti. Geçen yılın aynı ayında bu sayı yaklaşık 5,1 milyon kişiydi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Buna göre temmuz ayında yabancı ziyaretçi sayısı yıllık bazda yüzde 11,7 artış gösterdi. Yabancı ziyaretçi sayısında yılın ilk yarısında yaşanan artış bundan çok daha yüksekti.
Yılın ilk ayında yüzde 38,5’i bulan yabancı ziyaretçi sayısındaki yıllık artış daha sonra biraz gerilese de yüzde 30 civarının çok altına da inmemişti.
Böylece yılın ilk yarısındaki ortalama artış da yüzde 31,6 gibi oldukça yüksek bir seviyede gerçekleşmişti. Bu performansla karşılaştırıldığında temmuz ayındaki artış ciddi bir hız kesmeye işaret ediyor.
Muhtemelen yılın geri kalan aylarında da yabancı ziyaretçi sayısındaki artış çok yüksek olmayacak. Çünkü geçen yılın ikinci yarısında özellikle temmuz, ağustos ve eylül aylarında yabancı ziyaretçi sayısındaki yıllık artış çok yüksekti.
Bunun getirdiği olumsuz “baz etkisi” bu yılın ikinci yarısında yabancı ziyaretçi sayısındaki yıllık artışın yılın ilk yarısındakinden daha düşüş gerçekleşmesine neden olacağa benziyor.
Yabancı ziyaretçi sayısının yüzde 31.6 arttığı yılın ilk yarısında turizm gelirleri de buna çok yakın ve yüzde 30.6 artış göstermişti.
Yılın ikinci yarısında yabancı ziyaretçi sayısındaki artış gerçekten hız keserse turizm gelirlerindeki artış da yavaşlayabilir.
Bu nedenle 2014 yılındaki 34,3 milyar dolarlık rekorun kırılması zor görünüyor ama 2015 yılındaki 31,5 milyar dolarlık seviyeye yaklaşabiliriz.
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