Turizmde ilk çeyreği kötü geçirdik
İLK ÇEYREK DÖNEMDE TURİZM GELİRİNDE YÜZDE 17,1 DÜŞÜŞ YAŞANDI.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Son iki yılı kötü geçiren turizm sektöründe 2017 yılı da kötü gidiyor. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) geçen hafta açıkladığı verilere göre, turizm gelirleri 2017’nin ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 17,1 düşüş gösterdi.
Geçen yılın ilk çeyreğinde turizmden 4 milyar 66 milyon dolarlık gelir elde edilmişti. Bu yılın ilk çeyreğinde ise 3 milyar 370 milyon dolarlık turizm geliri elde edilebildi.
Turizmde işlerin neden kötü gittiği artık herkesin malumu. Buna yol açan birkaç faktör var. Birincisi, 2015’in ortalarından itibaren yükselişe geçen terör olayları nedeniyle Türkiye’nin eskisi kadar güvenli bir ülke olarak görülmemesi, bazı yabancıları ülkemizi ziyaret etmekten caydırıyor.
İkincisi, diğer ülkelerle yaşadığımız siyasi sorunlar da bazı yabancıların ülkemizi ziyaret edilecek yerler listesinden çıkarmasına yol açıyor. Mesela geçen yıl Rusya ile aramızın bozulması turizme ciddi bir fatura çıkarmıştı. Bu yıl Rusya ile aramızı düzelttik gibi ama şimdi de Avrupa ülkeleriyle yaşadığımız sorunlar turizme fatura çıkarıyor.
Nitekim, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verileri, ilk çeyrekte Rusya’dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 108,7 artarken, Avrupa’dan gelen ziyaretçi sayısının yüzde 23 düştüğünü gösteriyor. Avrupa’dan gelen ziyaretçilerin sayısı Rusya’dan gelenlerin kat be kat üzerinde olduğu için de bu kez turizme çıkan fatura daha ağır olabileceğe benziyor.
Turizmde işlerin düzelebilmesi için her şeyden önce diğer ülkelerle siyasi ilişkileri yumuşatmak şart gibi görünüyor. Bunun ardından terör sorununa da bir çözüm bulup Türkiye’yi yeniden güvenli bir ülke haline getirmek gerekiyor.
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