Turizmde işler düzelmeye devam ediyor
YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI TEMMUZ AYINDA YÜZDE 46,4 YÜKSELDİ.
Turizm gelirleri tam sekiz çeyrek üst üste yıllık bazda düşüş gösterdikten sonra bu yılın ikinci çeyreğinde yeniden yükselmişti.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Bu yükselişin ilk sinyalini de yabancı ziyaretçi sayısının nisan ayında yeniden artmaya başlaması vermişti. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yayınladığı yabancı ziyaretçi istatistikleri, turizmde ikinci çeyrekte başlayan toparlanmanın üçüncü çeyrekte de devam ettiğine işaret ediyor.
Hem de bu toparlanma giderek daha fazla güç kazanıyor gibi görünüyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, temmuz ayında ülkemize 5,1 milyona yakın yabancı ziyaret etti.
Geçen yılın aynı ayında bu sayı yaklaşık 3,5 milyon olarak gerçekleşmişti. Buna göre yabancı ziyaretçi sayısında temmuz ayında yaşanan artış yüzde 46,4’ü buluyor. Bu da oldukça yüksek bir artışa karşılık geliyor.
Nisan ayında yüzde 18,1 ve mayıs ayında yüzde 16,3 artış gösteren yabancı ziyaretçi sayısı, haziran ayında ise yüzde 43 yükselmişti. Temmuz ayında haziran ayındaki bu yüksek artış oranının bile üzerine çıkılması, turizmde üçüncü çeyrekteki durumun ikinci çeyrektekinden de iyi olacağı umudunu veriyor.
İkinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 8,7 artış gösteren turizm gelirleri, böyle giderse üçüncü çeyrekte çok daha hızlı bir yükseliş gösterebilir.
Fakat gelen bu olumlu haberlere rağmen turizmde iyi günlere dönmek için hala almamız gereken epey yol olduğunu da belirtelim. Temmuz ayındaki yabancı ziyaretçi sayısı 2016’nın aynı ayındaki seviyesinin çok üzerinde ama 2015’in aynı ayındaki düzeyinin yüzde 7,4 altında kalıyor.
Turizmde tam bir toparlanma için sadece 2016 yılındaki seviyelerin değil, önceki iki yıldaki seviyelerin de aşılması gerekiyor.
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