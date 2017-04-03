Turizmde işler hala kötü gidiyor
YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI ŞUBATTA DA GEÇEN YILIN ALTINDA KALDI.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Turizmde 2015’in ortalarında bozulmaya başlayan işler bir türlü düzelmiyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, ülkemize gelen yabancı ziyaretçi sayısı şubat ayında da geçen yılki seviyesinin altında kaldı. Bu yıl şubat ayında ülkemizi 1 milyon 160 bin yabancı ziyaret etti.
Oysa geçen yıl aynı ayda ülkemize 1 milyon 241 bin yabancı ziyaretçi gelmişti. Buna göre şubat ayında yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 6,5 düşüş yaşandı.
Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin sayısındaki düşüş 2015’in ortalarında başlamıştı. Bu düşüşte küresel ekonomideki durum kadar Türkiye’de tırmanmaya başlayan terörün ve komşu ülkelerdeki çatışmaların da etkisi vardı.
Bunun üzerine bir de 2015’in sonlarında Rusya ile siyasi ilişkilerin bozulması binince 2016’da turizmde tam bir çöküş yaşadık. 2015’te yüzde 8,3 düşüşle 34,3 milyar dolardan 31,5 milyar dolara inen turizm geliri, 2016’da yüzde 29,7 daha düşerek 22,1 milyar dolara kadar indi.
Bu yılın ilk iki ayına ilişkin veriler maalesef turizmde bu yılın da pek iyi geçmeyeceğini gösteriyor. Rusya ile ilişkilerin düzelmeye başlamasıyla bu ülkeden gelen ziyaretçi sayısı artmaya başladı ama en önemli pazarımız olan Avrupa’dan gelen ziyaretçi sayısındaki düşüş sürüyor.
Yılın ilk iki ayında Rusya’da gelen ziyaretçi sayısı yüzde 88,2 artışla 42 binden 79 bine çıktı ama Avrupa’dan gelen ziyaretçi sayısı yüzde 21,4 düşüşle 1 milyon 40 binden 817 bine indi.
Bu rakamlar herhalde Rusya pazarındaki toparlanmanın durumu kurtaramayacağını, turizmde düzelme için mutlaka Avrupa pazarında da toparlanma yaşanması gerektiğini anlatıyor olsa gerek. Ancak Avrupa ile gerilen siyasi ilişkiler bu açıdan pek umut vermiyor.
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