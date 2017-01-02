Turizmde toparlanma belirtisi yok
KASIM AYINDA ZİYARETÇİ SAYISI 2015’İN YÜZDE 21,3 ALTINDA KALDI.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, kasım ayında ülkemize 1 milyon 353 bin yabancı ziyaretçi geldi. Oysa 2015’in aynı ayında 1 milyon 721 bin yabancı ziyaretçi ağırlamıştık.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Buna göre kasım ayında yabancı ziyaretçi sayısı yıllık bazda yüzde 21,3 düştü. Yabancı ziyaretçi sayısında 2015’in bahar aylarından bu yana devam eden bir düşüş var. Bu düşüş 2016’nın yaz aylarında iyice vahim bir hal aldı.
Yabancı ziyaretçi sayısındaki düşüş haziran ayında yüzde 40,9’a kadar çıktı. Daha sonra düşüşün hızı kesildi ama bu düşüş hala çok vahim seviyelerde devam ediyor.
Yabancı ziyaretçi sayısındaki düşüş elbette turizm gelirlerine de aynen yansıyor. 2016’nın ilk üç çeyreğindeki turizm geliri 2015’in aynı dönemine göre yüzde 30,4 düşüşle 17,3 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Yabancı ziyaretçi sayısındaki gerilemenin hala devam etmesi turizm gelirindeki düşüşün 2016’nın son çeyreğinde de sürdüğüne işaret ediyor. 2015’te 31,5 milyar dolar olan turizm geliri 2016’da ancak 22 milyar dolar civarında çıkacak gibi görünüyor.
Açıkçası turizmde 2017 yılı da pek parlak geçeceğe benzemiyor. Çünkü son 1,5 yılda turistlerin ülkemizden elini ayağını çekmesine neden olan terör ortamı ve komşu ülkelerdeki bizi de içine çeken silahlı çatışmalar hala devam ediyor.
Bu konularda düzelme sağlanamadığı müddetçe turizmde toparlanma yaşanması pek mümkün görünmüyor. Gerçi dergimizin kapak haberiden okuyacağınız gibi turizmde otel yatırımları hala sürüyor ama bu yatırımlar kısa dönemde değil orta ve uzun dönemde bu sorunların halledileceği varsayımıyla yapılıyor.
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