Turizmde toparlanma devam ediyor
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, turizm gelirleri 2018’in ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 30,1 artış gösterdi. 2017’nin ikinci çeyreğinde 5,4 milyar dolar olan turizm geliri, bu yılın aynı döneminde 7 milyar doları buldu.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Turizm gelirleri yılın ilk çeyreğinde de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 31,3 artış göstermiş ve 3,4 milyar dolardan 4,4 milyar dolara çıkmıştı. Böylece yılın ilk yarısındaki artış ise yüzde 30,6 oldu.
2017’nin ilk yarısında 8,8 milyar dolar olan turizm geliri, 2018’in ilk yarısında 11,5 milyar dolara yükseldi. 2015’in ikinci çeyreğinde düşüşe geçen turizm gelirleri, tam sekiz çeyrek yani iki yıl aradan sonra 2017’nin ikinci çeyreğinde yeniden yükselmeye başlamıştı.
2018’in ilk yarısına ilişkin veriler, geçen yıl başlayan bu toparlanmanın bu yıl da sürdüğünü ifade ediyor. Ancak bu toparlanmaya rağmen turizmde zirve yılı olan 2014’ün hala gerisindeyiz.
Bu yılın ilk yarısındaki turizm geliri 2014’ün ilk yarısındaki düzeyinin yüzde 16,8 altında kalıyor. Esasında ziyaretçi sayısı açısından 2014 yılının ilk yarısındaki seviyeyi aşmış durumdayız.
Ancak artık ülkemize daha düşük gelirli turistlerin gelmesi nedeniyle bu dönemde ziyaretçi başına harcamanın 880 dolar civarından 680 dolar civarına düşmesi, gelirde aynı başarıyı göstermemizi engelledi.
Fakat yılın ilk yarısındaki toparlanma aynı hızla devam ederse, bu yılın sonunda 2014’teki 34,3 milyar dolarlık geliri yeniden yakalayabileceğiz.
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