Turizmde toparlanma sürüyor
YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI MAYIS AYINDA YÜZDE 16,3 ARTTI.
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, mayıs ayında ülkemizi 2 milyon 890 bin yabancı ziyaret etti. Geçen yılın aynı ayında ülkemizi ziyaret eden yabancıların sayısı çok daha düşük ve 2 milyon 485 bin kişiydi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Buna göre ülkemize gelen turist sayısı mayıs ayında yıllık bazda yüzde 16,3 artış gösterdi. Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin sayısı, tam 20 ay üst üste düşüş gösterdikten sonra ilk kez nisan ayında geçen yılın aynı ayındaki seviyesini aşmıştı.
Bu da turizmde nihayet bir toparlanmanın başladığına işaret etmişti. Yabancı ziyaretçi sayısının mayıs ayında da yükselmesi ise bu toparlanmanın devam ettiği anlamına geliyor.
Yabancı ziyaretçi sayısının 2015’in ortalarından beri düşüşte olması, turizm gelirinin de 2015’in ikinci çeyreğinden 2017’nin ilk çeyreğine kadar tam sekiz çeyrek üst üste yıllık bazda düşüş göstermesine neden olmuştu.
Yabancı ziyaretçi sayısının nisan ve mayıs aylarında yükselmesi, turizm gelirlerindeki bu düşüşün de sonuna geldiğimizi düşündürüyor. Muhtemelen bu yılın ikinci çeyreğinde turizm gelirlerinde yeniden yükseliş çıkacak.
Ancak turizmde iki aydır gözlenen toparlanmanın geçen yıla kıyasla olduğunu belirtmekte fayda var. Yabancı ziyaretçi sayısı iki aydır geçen yılki seviyesini aşıyor ama hala önceki yılki seviyesinin altında kalıyor.
Mesela 2015’in mayıs ayında ülkemizi ziyaret eden yabancıların sayısı bu yılın mayıs ayında gelenlerden çok daha fazla ve 3 milyon 804 bin kişi olmuştu. Mayıs ayındaki yabancı ziyaretçi sayısı 2015’in aynı ayındaki düzeyinin yüzde 24 altında kalıyor.
Turizmde tam anlamıyla bir toparlanmanın yaşanması ve yeniden rekorlar kırılmaya başlaması birkaç yıl sürebilir.
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