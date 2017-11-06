Turizmdeki toparlanma hızlandı
TURİZM GELİRLERİ ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE YÜZDE 37,6 ARTIŞ GÖSTERDİ.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) geçen hafta açıkladığı verilere göre, Türkiye üçüncü çeyrekte turizmden 11,4 milyar dolarlık gelir elde etti.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Turizm gelirleri geçen yılın aynı döneminde 8,3 milyar dolar olarak gerçekleşmişti. Buna göre üçüncü çeyrekte turizm gelirleri yıllık bazda yüzde 37,6 yükseldi.
Türkiye’nin turizm gelirleri, yıllık bazda tam sekiz çeyrek üst üste düşüş gösterdikten sonra, bu yılın ikinci çeyreğinden yeniden artmıştı. Ancak ikinci çeyrekteki artış çok da yüksek değildi ve yüzde 8,7’den ibaretti. Üçüncü çeyrekteki artış ise bundan 4,3 kat daha yüksek gerçekleşti.
Bu da turizmde ikinci çeyrekte başlayan toparlanmanın üçüncü çeyrekte iyice hız kazandığı anlamına geliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yabancı ziyaretçilere ilişkin istatistikleri üçüncü çeyrekteki bu hızlanmanın sinyalini önceden vermişti.
Bu istatistiklere göre Türkiye’ye gelen yabancı ziyaretçilerin sayısı hem temmuz hem de ağustos ayında yıllık bazda yüzde 46,4 artış göstermişti. Geçen hafta TÜİK’in üçüncü çeyrek döneme ilişkin turizm istatistiklerini açıklamasından sonra yayınlanan eylül ayı verilerinde de yabancı ziyaretçi sayısının yıllık bazda yüzde 42,8 arttığını gördük. Böylece ikinci çeyrekte yüzde
26,5 olan yabancı ziyaretçi sayısındaki artış üçüncü çeyrekte yüzde 45,3’ü bulmuş oldu. Yabancı ziyaretçi sayısındaki artışın hızlandığı bir dönemde turizm gelirlerindeki artışın da hızlanacağı belliydi.
Ancak üçüncü çeyrekte turizm gelirleri geçen yılki seviyesini çok aşşa da 2014 ve 2015 yıllarının aynı dönemindeki seviyesinin hala altında kalıyor. 2014’ün üçüncü çeyreğindeki turizm geliri 12,9 milyar dolar ve 2015’in üçüncü çeyreğindeki turizm geliri ise 12,3 milyar dolardı. Yani turizmde tam olarak düze çıkmak için biraz daha yol almamız gerekiyor.
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