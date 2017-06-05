Turizmden nihayet iyi haber geldi
YABANCI ZİYARETÇİ SAYISI 20 AY ARADAN SONRA TEKRAR YÜKSELDİ.
Uzun süredir işlerin çok kötü gittiği turizm sektöründen nihayet iyi bir haber geldi. Üst üste tam 20 aydır düşüş gösteren yabancı ziyaretçi sayısı sonunda yeniden yükseliş gösterdi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın verilerine göre, nisan ayında ülkemize 2 milyon 70 bin yabancı ziyaretçi geldi.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Geçen yılın aynı ayında gelen yabancı ziyaretçi sayısı 1 milyon 753 bindi. Buna göre nisan ayında yabancı ziyaretçi sayısı yıllık bazda yüzde 18,1 yükseldi. Yabancı ziyaretçi sayısındaki düşüş esasında 20 aydan da eski bir süre önce, 2015’in nisan ayında başlamıştı.
Ancak o yılın nisan, mayıs ve haziran aylarında düşüş yaşandıktan sonra temmuz ayında bir miktar yükseliş olmuştu. O geçici yükselişi de saymazsak turizmden tam 24 ay yani iki yıl aradan sonra bir toparlanma sinyalinin geldiğini söyleyebiliriz.
Yabancı ziyaretçi sayısındaki düşüş yüzünden Türkiye’nin turizm gelirlerinde de 2015’in ikinci çeyreğinden bu yana düşüş var. Bu düşüş 2017’nin ilk çeyreğiyle birlikte üst üste sekiz çeyrek dönemi buldu. Yabancı ziyaretçi sayısında nisan ayında gördüğümüz toparlanma devam ederse turizm gelirlerindeki bu düşüş dönemi de sona erebilir.
Ancak yabancı ziyaretçi sayısında nisan ayında yaşanan artışa rağmen turizmde işlerin hala çok iyi olduğunu söyleyemeyiz. Nisan ayındaki ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı ayındaki seviyesini aştı ama hala 2014’ün ve 2015’in nisan aylarında görülen düzeylerin çok altında bulunuyor.
Ülkemizi 2014’ün nisan ayında 2 milyon 652 bin ve 2015’in nisan ayında 2 milyon 437 bin yabancı ziyaret etmişti. Turizmde eski parlak günlere geri dönmek biraz zaman alacağa benziyor.
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