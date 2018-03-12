Üniversite mezunu patronlar artıyor
Türkiye’de işverenlerin büyük bölümü ilkokul mezunu. Ancak son yıllarda üniversite mezunu işverenlerin oranı giderek artıyor. Birkaç yıl içinde patronların çoğunluğunu üniversite mezunları oluşturmaya başlayacak gibi görünüyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, 2016 yılı itibariyle tarım dışı sektörlerdeki işverenlerin yüzde 28,6’sını ilkokul mezunları oluşturuyor. Aynı yıl itibariyle yüksekokul veya fakülte mezunu işverenlerin oranı ise yüzde 27,8 olarak hesaplanıyor.
Oysa daha 2010 yılında ilkokul mezunu işverenlerin oranı yüzde 36,5’i bulurken, üniversite mezunu işverenlerin oranı yüzde 21’de kalıyordu. Aradan geçen kısa sürede ilkokul mezunlarının payı 7,9 puan azalırken, üniversite mezunlarının payı ise 6,8 puan arttı.
2017’de de eğilim böyle devam ettiyse belki de şu anda üniversite mezunlarının oranı ilkokul mezunlarını geçmiş bile olabilir. Patronluk koltuğu ilkokul mezunlarından üniversite mezunlarına doğru geçerken orta seviyede eğitime sahip patronların oranında fazla bir değişiklik olmaması ise dikkat çekiyor.
Bu durum Türkiye’de girişimciliğin biraz da mecburiyetten kaynaklandığını düşündürüyor. Geçmişte ilkokul mezunları iş kapıları kendilerine kapandığı için kendi işlerini kurmayı tercih ediyorlardı. Şimdi de üniversite mezunları istedikleri gibi işlere giremedikleri için girişimciliğe yöneliyor gibi görünüyor.
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