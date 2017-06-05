Yarımızdan çoğunun kilo sorunu var
TÜRKİYE NÜFUSUNUN YÜZDE 19,6’SI OBEZ, YÜZDE 34,3’Ü OBEZE YAKIN.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) geçen hafta yayınladığı 2016 yılı Türkiye Sağlık Araştırması sonuçlarına göre, nüfusumuzun yarıdan çoğunun kilo sorunu var. Bireylerin boy ve kilo değerleri kullanılarak hesaplanan vücut kitle indeksine göre, 15 yaş üstü nüfusun yüzde 19,6’sı yani beşte bire yakını obez sınıfında bulunuyor.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Nüfusun yüzde 34,3’ü yani üçte birinden fazlası da obez öncesi olarak tanımlanıyor. Bu iki oranı topladığımızda nüfusumuzun yüzde 53,9’unun aşırı kilolu olduğu ortaya çıkıyor. TÜİK’in verilerine göre nüfusumuzun ancak yüzde 42,1’i normal kiloya sahip. Yüzde 4’lük bir azınlık kesimin de düşük kilo sorunu bulunuyor.
TÜİK’in verilerine göre, kadınların kilo sorunu erkeklere göre biraz daha fazla. 15 yaş üstü erkek nüfusta obezlerin oranı yüzde 15,2 iken, bu oran kadın nüfusta yüzde 23,9’u buluyor. Kadınlar düşük kilo sorunu konusunda da erkeklere fark atıyor. Erkek nüfusun yüzde 2,5’i düşük kilolu iken, kadınlarda bu oran yüzde 5,6 olarak hesaplanıyor.
Türkiye Sağlık Araştırması 2008 yılından bu yana ve iki yılda bir yapılıyor. Kilo sorunu açısından bakıldığında son iki araştırmanın sonuçları arasında önemli bir fark görünmüyor.
Ancak 2008 yılından bu yana yapılan tüm araştırmaların sonuçlarına bakıldığında kilo sorunumuzun ağırlaşmakta olduğu görülüyor. 2008 yılında obez bireylerin oranı yüzde
15,2 olarak çıkmıştı. Bu oran 2010’da yüzde 16,9’a, 2012’de yüzde 17,2’ye ve 2014’te yüzde 19,9’a çıktıktan sonra 2016’da hafifçe geriledi. Bu düşüşte son yıllarda obeziteye karşı alınan önlemlerin etkisi olabilir. Ancak durumun vehametine bakılırsa, bu konuda biraz daha fazla çabaya ihtiyaç var gibi görünüyor.
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