Yerli turizmde patlama var
İÇ TURİZM HARCAMALARI İKİNCİ ÇEYREKTE YÜZDE 52,9 YÜKSELDİ.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) geçen hafta açıkladığı verilere göre, yurtiçinde seyahate çıkan kişiler ikinci çeyrekte 6,9 milyar TL’ye yakın harcama yaptı. Geçen yılın ikinci çeyrek döneminde yurtiçinde seyahate çıkanlar 4,5 milyar TL’lik harcama yapmıştı.
DR. ORHAN KARACA
okaraca@ekonomist.com.tr
Buna göre ikinci çeyrekte yurtiçi seyahat harcamalarında yaşanan yıllık artış yüzde 52,9’u buluyor. Bu da adeta bir patlamaya işaret ediyor. Yurtiçi seyahat harcamalarında ilk çeyrekte de kayda değer bir artış vardı. İlk çeyrekte yurtiçi seyahat harcamaları yıllık bazda yüz-de 20 artış göstererek 5 milyar TL’ye ulaşmıştı.
İkinci çeyrekteki patlamayla birlikte yılın ilk yarısındaki artış ise yüzde 37’yi buldu. Geçen yılın ilk yarısında 8,7 milyar TL olan yurtiçi seyahat harcamaları, bu yılın aynı döneminde 11,9 milyar TL’ye çıktı.
Yurtiçi seyahat harcamalarında ikinci çeyrekte görülen muazzam artışta muhtemelen geçen yıl temmuz ayına denk gelen Ramazan Bayramı tatilinin bu yıl haziran ayına kaymasının da etkisi var. Temmuz ayı üçüncü çeyrekte, haziran ayı ise ikinci çeyrekte yer alıyor.
Malum olduğu üzere Türkiye’de insanlar seyahate en çok dini bayram tatillerinde çıkıyor. Bu durum yurtiçi seyahat harcamalarındaki yıllık artışın üçüncü çeyrekte hız kesmiş olabileceğini düşündürüyor.
Ancak yabancı turizmde olduğu gibi yerli turizmde de yılın en hareketli dönemini üçüncü çeyreğin oluşturduğunu da unutmamak gerekiyor. Yani ikinci çeyrekteki kadar hızlı artmasa da üçüncü çeyrekte de yurtiçi seyahat harcamaları yüksek çıkabilir.
Yurtiçi seyahat harcamaları geçen yıl 28 milyar TL olarak gerçekleşmişti. Yılın ilk yarısındaki eğilim devam ederse bu yıl bu tutar 35 milyar TL’yi rahatça aşabilir.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?