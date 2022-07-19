Giyim devi H&M Rusya’dan tamamen çıkacağını açıkladı. Ünlü marka stoklar tükenene kadar geçici olarak mağazaları açacak.

H&M, Rusya’nın Ukrayna’da başlattığı savaşın ardından ülkeden ayrılan ikinci en büyük giyim zinciri oldu.

BBC’de yer alan habere göre, Rusya’da 150’den fazla mağazası olan ve 6 bin personelin çalıştığı giyim zinciri H&M, ülkedeki satışlarını durdurma kararını mart ayında almıştı. Öte yandan şirket, geçici olarak mağazaları açarak stoklarını tüketme kararı aldığını açıkladı.

H&M CEO’su Helena Herlmersson “Dikkatli bir inceleme sonunda Rusya’da işlerin devam etmesinin mevcut durumda mümkün olmadığı sonucuna vardık” dedi.

Pek çok marka, Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’da başlattığı savaştan sonra ülkeden çekilme kararı almıştı.