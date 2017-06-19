203 özel analiz!
İstanbul ile 37 yıl önce tanışmıştım. Anarşik olayların en yoğun olduğu 1980’nin yazıydı. Babamın işi için gelmiştik. Tarihi yarımada içinde İstanbul’un farklı havasını solumak inanılmaz bir heyecan vermişti. Büyülü bir havayla dönmüştüm Antakya’ya… Üniversite okumak için gelişim de Ekim 1986 idi. Kentteki değişimi 31 yıldır kesintisiz izliyorum!
TALAT YEŞİLOĞLU
tyesil@ekonomist.com.tr
Nüfus artışı, yapılaşma, daha doğrusu betonlaşmanın getirdiği çirkinlikleri şiddetle eleştiriyorum. Sürekli artan nüfusun barınma sorununun çözümü de gerekiyor. Özellikle de 17 Ağustos depremini yaşamış birisi olarak, deniz kumuyla yapılmış eski binalardan kurtulmak için daha sağlıklı ve planlı yapılaşmanın gerektiğine inanıyorum.
Yüksek katlı, gökdelenli gayrimenkul projeleri, kentte ciddi bir rant yarattı, yaratmaya da devam ediyor. İnşaat şirketlerinin proje ilanlarından geçilmiyor. Yeni projeler, kentsel dönüşüm derken, fiyatlarda da ciddi bir değişim yaşanıyor. Kimisi yerleşim amaçlı, kimi de yatırım için gayrimenkul edinme derdinde. Oturmak için veya yatırım için konut almak isteyenler, projelerin metrekare birim değerlerinin yüksek mi, uygun mu, düşük mü olduğunun hesabını nasıl yapacak?
Bugüne kadar değerleme için yapılan analizlerin yetersiz kaldığını biliyoruz. Aslında bilgi çok, fakat konut sahibine hitap edecek, bilimsel analiz içeren bir çalışma yok. Ulaşım projelerinin, özellikle de yapımı süren metro hatlarının olası etkilerinin ne olacağı bugüne kadar hesaplanmadı. Bu eksikliği de emlak editörümüz Levent’in hazırladığı kapak haberimizle gideriyoruz.
Bunun için öncelikle TSKB Gayrimenkul Değerleme şirketinin genel müdürü Makbule Yönel Maya’ya ve bu çalışmaya katkı sağlayan ekibine çok teşekkür ediyorum.
Birincisi, İstanbul’un iki yakasında halen yapımı süren metro hatlarındaki 203 durak için üç yıllık fiyat değişimlerine yer verdik. Kimi yerlerde fiyatlar yükseldi, kimi yerlerde reel olarak geriledi. Metro hattının devreye girmesiyle ne olabileceğini de TSKB Gayrimenkul Değerleme uzmanları analiz etti.
İkincisi, fiyat değişimleriyle yetinmedik, söz konusu bölgelerdeki kira bedellerindeki değişime de yer verdik. Böylece kimine oturduğu, kimine de kiraya verdiği konutlardaki kira birim değerleri hakkında bilgi aktarma olanağı sağlıyoruz.
Üçüncüsü de amortisman süresi. Türkçesi, sahip olduğunuz konutun değeriyle, kira geliri arasındaki ilişki. Diğer bir değişle aldığınız bir konutun kiraya verilmesi durumunda kaç yılda kendini amorti edeceği. Aslında yatırım uygunluğu için en çok bakılan değerdir.
Bu hafta sizlere milyonlarca kişiyi, konutu, yatırımcıyı yakından ilgilendirecek, saklanacak bir kapak haberi hazırladık. Her türlü eleştiri, görüş ve katkıya açığız. İletişim bilgilerimi biliyorsunuz, bekliyorum.
İyi bir hafta diliyorum.
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