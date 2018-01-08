27 yıllık öykü…
Bugün size kendimizden, Ekonomist’ten bahsetmek istiyorum. Elinize aldığınız sayıyla birlikte 27 yaşımızı bitirmiş, 28’den de gün almış olduk. 6 Ocak 1991’den bu yana, her pazar günü sizlerle buluştuk.
TALAT YEŞİLOĞLU
tyesil@ekonomist.com.tr
DNA’mız; yenilikçilik, değişim ve dönüşümü içeriyor. Bugüne kadar da hazırladığımız içeriklerle bu doğrultuda hareket ettik.
Anımsatma yapmak gerekirse, Türk iş insanlarının genlerinde güçlü bir yapıya sahip olan ‘Girişimcilik’, Ekonomist’in üzerinde en çok durduğu, içerik ürettiği olguların başında geliyor. 10 binlerce girişimci, Ekonomist’te okudukları haberlerle yeni iş kurdu, büyüttü, yerel ve yabancı ortaklıklara imza attı.
Ekonomide hızlı büyüme temposunun sürdürülebilirliği için önemli bir etken olan ‘Kadın Girişimci’liğine yönelik ilk adımlar, Ekonomist tarafından geldi. Öncelikli olarak yayın hayatına başladığımız 1991’den bu yana düzenlediğimiz ‘Yılın İş İnsanları’ anketinde ‘Girişimci’ kategorisini 1997’de ‘Kadın’ ve ‘Erkek’ olarak ayırdık. Amacımız, kadın girişimci nüfusunun büyümesi için daha fazla destek sağlamaktı.
Nitekim bunun ikinci adımı da 11 yaşına giren ‘Kadın Girişimci Yarışması’dır. Buradaki ortaklarımız olan Garanti Bankası ve KAGİDER’e teşekkür ediyorum. Bu yarışmayla, kadın girişimci oranının yüzde 4,5’lardan yüzde 9’lara yaklaşmasında pay sahibi olduk.
Yeter mi, bence yetmez. Bu nüfusu büyütmek, kadın girişimci oranının toplam içindeki payını yükseltmek, kadın girişimci nüfusunun yaş ortalamasını aşağı çekmek için daha fazla içerik ve çalışma yapmaya devam edeceğiz.
Katma değerli ürün üretiminde sıkıntılıyız. Markalaşma çalışmaları, bu sürecin ciddi bir parçası. Markalaşma serüveninde şirketlere yol arkadaşlığı yapmak için 10 yıldan bu yana yarışma düzenliyoruz. Anadolu’dan çok sayıda şirketin ‘marka’ kavramına sarılmasına katkı yapmış olmaktan dolayı çok mutlu olduğumuzu paylaşmak istiyorum. Yeter mi, tabii ki yetmez. Global markalaşma sürecinde de onlara haberlerimizle, hazırladığımız içerikle destek ve katkı sağlamaya devam edeceğiz.
Anadolu’daki büyümeyi en iyi ölçen çalışmamız olan Anadolu500 çalışmamızın temeli, 2004’te atıldı. Anadolu250 ile başladık, 2009’da bunu Anadolu500’e dönüştürdük. Dolayısıyla bu araştırma, Anadolu’nun devlerinin yükselişi kadar yaşadığı sıkıntıların ne olduğunu da göstermek açısından büyük önem taşıyor.
Teknolojideki dönüşüm, baş döndürücü nitelikte. Dijitalleşme, dünyadaki üretim süreçlerinde klasik yaklaşımları yıkıcı bir etkiye sahip. Mobil devrimin tam göbeğindeyiz. Klasik iş süreçlerinde ısrar edenleri, maalesef acı son bekliyor. Start up ekonomisi, Türkiye’nin yeni büyüme modeli haline dönüşüyor. Start up, teknokent, melek yatırımcılık, e-ticaret ve dijitalleşme kavramlarını iş süreçlerinin bir parçası yapmak ve ekosistemi büyütmek için sürekli içerik üretiyoruz.
Bugüne kadar Ekonomist dergisine katkı yapan ve yapmaya devam eden arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sizlere de hazırladığımız içeriğe güvenerek sağladığınız destek için müteşekkirim. Yenilikçiliğe, değişime, dönüşüme ve dijitalleşmeye devam.
İyi bir hafta dileklerimle.
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