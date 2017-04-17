38 farklı girişim seçeneği
Sektörün büyüklüğü, 2016 yıl sonu itibariyle 43 milyar dolar. UFRAD Franchising Derneği Başkanı Dr. Mustafa Aydın, yıl sonuna kadar bu rakamın 50 milyar doları bulacağını söylüyor. Sistemdeki zincir sayısı halen 2 bin 500 ve giderek büyüyor. 60 bine ulaşan bayi sayısı da giderek artıyor.
TALAT YEŞİLOĞLU
tyesil@ekonomist.com.tr
Aslında girişimcilik ekosistemine en büyük katkıyı sağladığı söylenebilir. Üstelik 150’yi aşan sayıda Türk markasının bölge ülkeleri ağırlıklı yurtdışı açılım dalgası da gittikçe büyüyor. Son aylarda hazırladığımız kapak haberlerimizde bu girişimlere yer vermiştik.
Girişimci kimliğimiz gittikçe öne çıkıyor. Koşulların da buna zorladığı söylenebilir. İşsizlik oranının genel nüfusta yüzde 12,7 ve 15-24 yaş arası gençlerde ise yüzde 24,0 seviyesinde olduğu bir ortamda, çıkış yollarından birisi girişimci olmak.
Sadece işsizler için değil, işinden memnun olmayanlar, girişimcilik ekosisteminin bir parçası olmak isteyen beyaz yakalılar için de yeni bir seçenek. KOSGEB, bana göre çok doğru bir stratejiyle, girişimciliğe soyunanlara hem eğitim hem de hibe ve faizsiz kredi desteği sağlıyor.
Üstelik düşük sermaye ile işe soyunmak da mümkün. Nitekim Burcu ve Ayşegül’ün hazırladığı kapak haberinde okuyacağınız gibi, 100 bin liraya kadar sermayeyle 38 farklı girişim seçeneğine sahipsiniz. Düşük sermayeli bu girişimlerde ağırlık gıdada görünüyor.
Tüketimin en hızlı olduğu bölüm de burası. Nüfusun üçte birinden fazlasının Türkiye sınırları içinde göç ettiği düşünülürse, yöresel lezzetleri içeren girişimlerin daha fazla ön plana çıkması normal sayılmalı.
Burada önemli bir noktaya dikkat çekmek istiyorum. Her girişim başarılı olur mu? Garanti para kazanma anlamına geliyor mu? Bunun diğer girişimlerde, işlerde olduğu gibi mümkün olmadığını söylememiz gerekiyor. Gerek UFRAD’ın gerekse diğer kuruluşların eğitimlerinin son derece önemli olduğunu kaydetmek şart.
Eğitim kadar, dikkatli gözlemin önemi de ıskalanma-malı. Bir iş insanının deyimiyle, hayallerdeki kârlarla baş edebilecek rakamlar henüz bulunmadı! Başarı veya başarısızlıkta kişisel yaklaşımın ne kadar önemli olduğunu lütfen unutmayın.
Bu yüzden mümkün olduğu kadar tek değil birkaç şubeyi gözlemlemenin daha doğru bir yöntem olduğu paylaşmak istiyorum. Son olarak, satış eğitimleri veren akademisyen Yücel Uygun’un dediği gibi, hizmet sektöründe samimi yaklaşım, içten gülüş de satış başarısında kritik rol oynuyor…
Satışları bol, bereketli bir hafta diliyorum…
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