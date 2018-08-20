60 yıllık yatırımın sonucu
Dünyada otomotiv endüstrisinin ortaya çıkışı 1800’lü yılların sonundadır. O dönemde ABD ve Almanya’da başlayan otomobil üretimi daha sonra diğer ülkelere de yayıldı.
TALAT YESİLOGLU
tyesil@ekonomist.com.tr
Barselona’yı tasarlayan ünlü mimar Gaudi, 1906’da inşa ettiği Casa Mila’sının altına ilk otoparkı yaptırdığında, “Bu adam deli, ne otoparkı” eleştirileriyle karşılaşmıştı.
O dönemde Barselona caddelerinde dolaşan otomobil sadece sayısı 3-5 taneydi. Lakin bu söylemlerin karşısında Gaudi, “Bir süre sonra o kadar çoğalacaklar ki, bu otomobilleri park edecek yer bulamayacaksınız” karşılığını vermişti. Gaudi haklı çıktı.
Türkiye’ye gelecek olursak, otomotiv sektörünün tarihi, 1954’teki Tuzla Jeep Fabrikası’yla başlar. Askeri jip ve kamyon üretimiyle başlayan bu süreç, Koç Holding’in Otosan şirketinin 1960’ta kurulmasıyla yeni bir boyuta gelir. Devrim arabası girişimi ve ardından gelen Anadolu otomobili…
Bu süreçte köprünün altından çok sular aktı. Otomotiv endüstrisi şu anda ihracatta en büyük sektör konumunda. Hem üretimde hem de yan sanayi alanında çok ciddi bir büyüklüğe ve ihracat hacmine ulaşıldı. 700 bini aşan ciddi bir istihdama sahip olan otomotiv ve yan sanayiinin toplam ihracatı 30 milyar doları buluyor.
Otomotiv üretiminde dünyadaki markalar ve payları belli. Bu sektörün oyuncularından biri olmak için yerli otomobil üretecek bir şirket kuruldu ve başına da bence doğru bir CEO bulundu. Dünyanın en rekabetçi sektörlerinden biri olan otomotivde nasıl bir pay alacağımızı merak ediyorum.
Otomotiv yan sanayiine gelecek olursak… Dünya otomotiv endüstrisindeki değişim ve dönüşümü yakından izliyor. Ürettikleri parçaların ağırlığını azaltma ama değerini yükseltme hedefindeler. Bir miktar gözden ırak iş yapan bir kimliğe sahipler.
Şirketlerin kurucuları, patronları ve yöneticileri sessiz ve derinden iş yapmayı ilke edinmiş durumda. Aram’ın aylardan beri süren çalışmasını kapak haberi olarak hazırladık. Mali piyasalardaki sert dalgalanmalardan sonra ihracatın, global arenada iş yapmanın ne kadar önemli olduğu tekrar anımsandı. Oysa yıllardan beri bu yatırımlara soyunan ve
35 ülkede 140 tesise sahip 55 otomotiv yan sanayi şirketimiz var. Kapak haberimizdeki haritaya lütfen dikkatli bakın. Şaşırdınız değil mi? Bu 55 şirket, Çin’den Rusya’ya, Meksika’dan Brezilya’ya, Fas’tan Finlandiya’ya kadar geniş bir coğrafyada dünyanın dev markaları için üretim yapıyor.
Yapmaya da devam edecekler. Orhan Holding’ten Standart Profil’e kadar çok sayıda şirket, yurtdışında yeni yatırımlar için hazırlık yapıyor.
Biz de bu süreçte ekonominin gizli kahramanlarına bir miktar ışık tutmak istedik. Kısa, verimsiz siyasi hesaplardan kafamızı kaldırabilirsek, AR-GE’ye, insan kaynaklarına yatırım yapabilirsek, ne olabileceğine dikkat çekelim istiyoruz.
Bayramınızı kutluyor, iyi tatiller diliyorum.
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