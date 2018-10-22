Alışkanlıklar değişsin lütfen
Üçüncü Köprü’nün henüz yeni gündeme geldiği 11 yıl önce helikopterle tahmini güzergah üzerinden tur yapmıştım.
TALAT YESİLOGLU
tyesil@ekonomist.com.tr
Ömerli Barajı üzerinden başlayan turumuz bugünkü güzergaha yakın bir hat üzerinden Silivri’ye kadar uzanmıştı. O zaman da turumuzu kapak haberine taşımıştık.
Bu köşede de köprü ve çizilen güzergah üzerindeki ormanları ortalayan bir yolun, kentin akciğerlerine büyük bir zarar vereceğine olan inancımı dile getirmiştim.
Doğal güzelliği, tarihi, ev sahipliği yaptığı kültürel birikimi itibariyle dünyanın en iyi kentleri arasında yer alan İstanbul’u daha iyi korumak gerekiyordu.
Haklılığımı üzülerek izliyorum. Proje ilan edildiğinde kimin ne tür demeçler verdiği arşivlerde duruyor. Kısa bir internet turuyla o dönemde söylenenlerle bugünkü gerçekleri kıyaslamak mümkün.
Kınalı’dan başlayan ve Sakarya Akyazı’ya kadar uzanan Kuzey Marmara Otoyolu, sadece doğayı değil, gayrimenkul değerlemelerini de ciddi bir şekilde değiştirdi.
Kimi iş insanları ve gruplar, inşaatın başlamasından önce otoyolun geçeceği merkezlerde ciddi büyüklükte araziler, tarlalar satın aldı. Hatta bazıları iyi primlerle yaptıkları satışların sonunda yeni yatırımları için sermaye birikimi sağladı.
Otoyolda değerler nasıl değişti? Bu sorunun yanıtını aramak için, sektörün en büyük ve etkin oyuncusu TSKB Gayrimenkul Değerleme’ye başvurduk.
Makbule Yönel Maya’nın liderliğindeki şirketin analistleri, bizimle bir ayı aşkın süren bir çalışmanın sonuçlarını paylaştı. Makbule Hanım ve ekibine teşekkür ediyorum. Sizlere otoban hattı üzerindeki 61 bölgedeki fiyat hareketlerini tablo halinde aktarıyoruz.
Levent’in hazırladığı kapak haberinde okuyacağınız gibi, son beş yıldaki fiyat değişimlerinin yanı sıra geleceğe ilişkin beklentileri da araştırdık.
Otoban üzerindeki bölgelerde değerlemelerin artacağına ilişkin görüşler, gayrimenkul sektörünün oyuncuları tarafından dile getiriliyor. Buradan bir endişemi paylaşmak istiyorum.
Bugüne kadar açılan hatlarda ciddi sayıda inşaat projeleri üretildi. Burada bölgenin yapısına uyumdan ziyade daha yüksek gelir üretmeye yönelik projeler ortaya çıktı. Gayrimenkul sektörü bugünlerde sıkıntılı olabilir.
Ama kısa bir süre zarfında yeniden ciddi bir ivme kazanma potansiyeline sahip. Özellikle de yeni gelişen bölgelere ilginin artmasını beklemek sürpriz olmaz. Umarım yeni projelerde doğaya uyumlu ve gelir odaklı projelere tanıklık ederiz ve geçmişteki hatalar tekrarlanmaz.
Burada da gayrimenkul sektörünün duayen yöneticisi, Mesa Yönetim Kurulu Başkanı Erhan Boysanoğlu’nun uyarılarına kulak verilmesini umuyorum.
Geleceği öngörebileceğimiz bir hafta diliyorum…
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