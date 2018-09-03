Enseyi karartmak yok…
Bayram tatili nedeniyle iki hafta boyunca satışta kalan Ekonomist’in kapağını, 35 farklı ülkede 140 üretim tesisine sahip 55 otomotiv yan sanayi kuruluşumuza ayırmıştık.
TALAT YESİLOGLU
tyesil@ekonomist.com.tr
O kapağı hazırlarken, günlük siyasi tartışmalara boğulduğumuz bir dönemde, döviz ve faiz piyasalarındaki sert yükselişlerin getirdiği risklere rağmen, dış dünyayla güçlü ticari bağların ne kadar önemli olduğuna güçlü bir vurgu hedeflemiştik.
Bu hafta da temamıza devam ediyoruz. Geçen hafta Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen tüketici elektroniği fuarı IFA’ya Vestel’in davetlisi olarak katıldım. Bu alanda iki güçlü markanın tepe yöneticileri olan Vestel CEO’su Turan Erdoğan ve Arçelik CEO’su Hakan Bulgurlu’nun açıklamalarını meslektaşlarımla birlikte dinledim.
Doğal olarak ihracatın bu kadar öne çıktığı bir ortamda, dünya liginde önemli konumlara sahip iki güçlü markamızdan yana beklentiler yüksekti. Tüketici elektroniği fuarı da olsa, ticari bağlantıların yüksek olduğu bir fuarda moralleri yükseltecek yeni bağlantılar mümkün müydü?
Her iki şirketimizin CEO’ları ihracat artışına yönelik temkinli yanıtlar verse de, dolar bazındaki artış hedefleri iki haneli. Dış dünyadaki faaliyetlerini büyüten Arçelik, AR-GE’ye yaptığı yatırımların meyvelerini alarak 145 ülkeye ihraç ettiği ürünleriyle, düzenli olarak dış pazarlardaki payını yükseltiyor.
İhracat şampiyonu Vestel de, benzer şekilde, bin 600 mühendisle, çevreye duyarlı, enerji ve su tasarrufu yüksek ürünleriyle yeni yıla güçlü ön siparişlerle giriş yapma hedefinde. Türkiye’nin gündeminden kopmasak da, iki CEO’dan yapay zekaya dayalı, günlük yaşantımızı kolaylaştıracak yeni ürünleri, geleceğe yönelik pozitif hedefleri duymanın psikolojimize iyi geldiğini paylaşmak istiyorum.
“Enseyi karartmak yok”, “Her zaman oyunda kalmalıyız” diyoruz. Aynı görüşteyim. Kriz deneyimi yüksek bir yönetici kitlemiz olduğunu anımsatmak isterim. Her şirket, değişen koşullara ayak uydurmak için yeni açılımlar, çözümler peşinde.
Bu hafta Ayşegül’ün hazırladığı kapak haberimizde olduğu gibi. Standart satış kanalları yerine sürekli bir yükseliş içinde olan e-ticaret gibi, önümüzdeki dönemde çok daha sıklıkla duyacağımız e-ihracat gibi…
Şirketler, hızlı büyüyen bu kanalları genişletmek için sürekli olarak arayışta ve yatırım yapıyor. Yapmaya da devam edecekler. Özellikle de yeni nesillerin davranışlarını analiz ederek, daralan iç piyasada yeni satış kanalları, alternatifleri yaratmaya çalışıyorlar.
Örnek şirketlere kapak haberimizde yer verdik. Kapak haberimizin henüz araştırma, düşünme aşamasında olan şirketlere de ellerini çabuk tutmaları için bir çağrı niteliği taşıdığı görüşündeyim. Aynı fikirde miyiz?
Hızın değil, aklıselimin egemen olduğu bir hafta diliyorum.
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