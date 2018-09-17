Güven zedelenmeye gelmiyor
2018 yılına girdiğimizde bir haftalık repo faizi yüzde 8, Merkez Bankası’nın bankaları fonladığı ‘Geç Likidite Penceresi’nin faiz oranı yüzde 12,75 idi.
TALAT YESİLOGLU
tyesil@ekonomist.com.tr
Fonlamanın neredeyse yüzde 99’u Geç Likidite Penceresi’nden (GLP) sağlanıyordu. Dolayısıyla ortalama fonlama maliyeti, GLP oranına çok yakındı. Bu süreç 1 Haziran toplantısına kadar sürdü. Haziran’daki PPK toplantısında bir haftalık repo faiziyle GLP oranı eşitlendi.
İyi de bu süreçte yılın ilk yarısını kaybettik. Doğrudan yabancı sermaye yatırımları zaten azalmıştı ve azalmaya devam ediyordu.
Geriye kısa vadeli portföy akışları kalmıştı, o da gittikçe azalıyordu. Azalmanın yarattığı baskı döviz kurlarını yükseltmekle kalmadı, maalesef zıplattı. Merkez Bankası’nın faizleriyle piyasanın faizleri arasındaki makas da açılmıştı.
Para Politikası Kurulu (PPK), geçen perşembe günkü toplantısında, 2001 krizinden bu yana en yüksek faiz artışını yapmak zorunda kaldı. 625 baz puanlık artış yeterli oldu mu? Döviz kurları, olmadığının bir göstergesi gibi hareket etti.
Geriye ne kalıyor? 20 Eylül Perşembe günü açıklanacak Orta Vadeli Program (OVP), faiz artışının getirdiği bir nebze sakinliğin devamını getirebilir. Tabii, programın uygulanacağına ilişkin kanı, düşünce, inanç oluşursa…
Bütçeye, kamu harcamalarına ilişkin yapılan açıklamalar ve yürütülen çalışmalar, tasarrufu ve küçülmeyi işaret ediyor. Bu yönde atılacak adımlar, geçmişte bir hayli ihmal ettiğimiz ‘güven’ olgusuna katkı yapacak.
Mali piyasalarda oluşan seviyeler, Türkiye ekonomisini, şirketleri, girişimcileri ve çalışanları negatif etkilemeye devam edecek. Henüz bazı bilançolar resmileşmedi.
Ancak, yılın ilk yarısında gördüğümüz bilançolar ile dokuz aylık dönemde ve yıl sonunda göreceğimiz veriler arasında epey bir fark olacak gibi görünüyor. Bugünkü koşullarda şirketler hem dövizden hem de yükselen TL faizlerinden ciddi bir darbe yiyecek gibi.
Üstelik şirketler “Yerine bu fiyattan koyabilir miyim?” endişesiyle satışlarda da bir hayli gönülsüz. Nitekim, hükümet kanadından ve iktidara ‘koşulsuz’ destek sağlayan iş örgütlerinin temsilcilerinden gelen açıklamalar, bu anlayışın yaygınlığını gösteriyor.
Çok eleştirilse de Merkez Bankası, piyasa koşullarına yaklaştı. Çok az kişinin beklediği faiz kararı sonrasında mali piyasalarda beklentiler yeniden şekillendi.
Portföy önerilerinde değişim olduğu kadar, şirketlerin hem borçlanma hem de likit varlıklarının getiri hesapları yeniden yapılmak zorunda kalınacak. Talip ve Gözde de, yeni döneme ilişkin beklentileri, piyasa uzmanlarıyla konuştu ve kaleme aldı.
‘Güven’i güçlendirdiğimiz bir hafta diliyorum…
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