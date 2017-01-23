İflah olmaz iyimserlik…
Cuma akşamı konuştuğum bir CEO, “Bu hafta kapağınız nedir? Yine pozitif ener’i yaymaya devam mı?” diye sordu. Ben de “Evet” yanıtını verdim. Bu hafta da yurtdışına açılarak global dünyanın bir parçası olmaya çalışan, oyunda kalmak için Türkiye dışına çıkan şirketleri kapak haberimize taşıdık.
TALAT YEŞİLOĞLU
tyesil@ekonomist.com.tr
Bu şirketlerin cesur, atak, risk alan hissedar ve yöneticileriyle konuştuk ve yeni yıla ilişkin planlarına ilişkin ayrıntıları aldık. İçeriğini de yeme içme sektörüyle sınırlı tuttuk.
Sosyal medyaya ilgi duyanlar mutlaka görmüştür Nusret’i! Abu Dabi’de yeni açılan restoranda çektiği ve Instagram’a koyduğu videoların görüntülenme sayısı 5 ile 6,8 milyon arasında değişiyor. Nusr-Et gibi Ortadoğu’ya açılanların sayısı gittikçe artıyor ve yenileri de gelecek.
Bir diğer örnek Simit Sarayı. Fiyatı ucuz ama yurtdışında en iyi caddelerde, merkezlerde Türk simidini satıyor. Üstelik yıllık 750 bin, 1 milyon sterlini bulan kiralara rağmen. Kiralar çok pahalı ama Abdullah Kavukcu yeni şubeler ekleme hedefinde. Büyümenin altyapısı için de fabrika yatırımını bitirdi.
Yiyecek gibi içecek sektöründe de ciddi bir atak var. Ortadoğu kadar Avrupa da radarda. Arzum’un başkanı Murat Kolbaşı’nın önerisine uydum ve kasım ayında bir hafta boyunca dolaştığım Avusturya, Çek Cumhuriyeti ve Slovakya’da oturduğum her kafede, her gün içmekten büyük keyif aldığım “Türk kahvesi” istedim. Bazıları “Yok” dedi, bazıları da haşlanmış kahveyi getirdi!
Bazılarına üzüntümü belli ettim, bazılarına da Türk kahvesinin nasıl yapıldığını, Arçelik, Arzum gibi şirketlerin geliştirdikleri kahve makinelerini anlattım, internetten resimlerini de gösterdim. Şimdi ise Kahve Dünyası, Gönül Kahvesi gibi şirketlerin açılımlarına tanıklık ediyoruz.
Girişimcilerimiz çok mu cesur? Esnekliğimizin yapımızda olduğunu daha önce de sizlerle paylaşmıştım. Yeni nesil girişimcilerimiz, yakın coğrafyadan başlamak üzere bu alandaki boşluğu gördü ve atağa kalktı. Var olan desteklerin yeterli olacağını söylemek zor ama iyi de bir moral desteği anlamına geldiğini unutmamak gerekiyor.
Kısa vadeye sıkışarak, siyasi, ekonomik ve sosyal gündemin bir parçası olmamak gerektiğini düşünüyorum. Hatta kısa vadede ekonomide olumsuz haberler de alabiliriz. Örneğin 27 Ocak’ta rating notumuz düşürülebilir.
Merkez Bankası beklentilerin altında faiz artırıp, doların bir miktar daha atak yapmasına yol açabilir. Ama orta ve uzun vadede, çok daha farklı bir tablo oluşacağını iddia ediyorum.
Küresel çapta büyüme stratejisini benimsemiş ve bunu yerine getirmeye çalışan girişimcilere önerim, insan kaynağı kalitesinin ne kadar önemli olduğunu unutmamaları. Ayrıca, arada bir danışacakları, tepeden emekli profesyonellerle daha yakın olmaları. İnanın bana, pişman olmayacaksınız.
Pozitif ener’inin yüksek olduğu bir hafta diliyorum.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?