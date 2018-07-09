İnovasyon ve dinamizm tercihi
Türkiye nüfusunun üçte biri Y kuşağını temsil ediyor. Türkçesi, 1980’den sonra doğdu. 2000 yılından sonra doğanların oluşturduğu Z kuşağını da kattığımız zaman, bu ikisi nüfus içinde çoğunluğu oluşturuyor.
TALAT YEŞİLOĞLU
tyesil@ekonomist.com.tr
Her iki kuşak, benim de yer aldığım X ve ‘Baby boomer’ kuşağına göre önemli farklılıklara sahip. Teknoloji kullanımları da farklı, sosyal medya tercihleri de…
Örneğin, alışverişin yarısını online ortamda yapıyorlar. Markalara, şirketlere de sadakat düzeyleri son derece sınırlı. Daha sık sorguluyorlar ve araştırma yapmadan karar vermiyorlar.
Şirket kurucuları, hissedarlar için soru basit. Yönetimi gençleştirerek risk mi alacaksınız, yoksa genç yöneticilerin yarattığı dinamizmden geri kalma riskini mi göze alacaksınız? Önceki hafta 88 yaşında yaşama veda eden Enka’nın kurucusu Şarık Tara, yaptığımız son söyleşide şirket yöneticilerine şöyle seslenmişti: “Tecrübeye değil, gençlere güvenin.”
Nitekim başlığımız da bu olmuştu. Kendisi de bunu yapmış, koltuğunu oğlu Sinan Tara’ya genç yaşta devretmişti. İkinci kuşak Sinan Tara da, bu görevini beş yıl önce üçüncü kuşak Mehmet Tara’ya devretti. Mehmet Tara, Sibel’in hazırladığı kapak haberimizde listenin ilk sırasında bulunuyor.
Dünyanın önde gelen teknoloji üniversitelerinden MIT’in profesörlerinden Daron Acemoğlu’nun dikkat çektiği gibi, dünyada şirketler artık gençlerin inovasyon ve yenilikçi fikirleriyle ayakta kalma ve rakiplerinin önüne geçme yarışı yapıyor.
İyi de Türkiye’de şirketler bu yarışın neresinde? Kapak haberinde okuyacağınız gibi, bir kere listeye giren CEO’ların yaş ortalaması düşüyor. Örneğin 40 yaş altı 40 genç CEO’nun yarısı henüz 35 yaşında değil. İki yıl öncesindeki araştırmada bu sayı 16 idi. Türkçesi, gençleşme mesajı kurucularda, patronlarda karşılığını buluyor.
Listeye bakıldığında ‘aile üyesi’ bağı nedeniyle görev üstlenenlerin sayısal ağırlığı dikkat çekebilir. Bu sayı daha da artabilir. Çünkü Anadolu’da milyar dolarlık ciro barajını geçen çok sayıda şirkette, ailelerin genç üyeleri, daha çok ‘yönetim kurulu üyesi’ sıfatıyla iş yaşamında yer alıyor.
Fakat, son dönemde hızlı yükselen ‘start up’ ekosisteminden de sıyrılan çok sayıda genç CEO var. Fırat İşbecer, kadın girişimci Hande Çilingir gibi. Önümüzdeki dönemde aile üyesi genç CEO’lar ve kişisel yetenekleriyle öne çıkan genç profesyoneller kadar, start up’lardan da çok sayıda CEO’nun listemizde yer almak için yarışacağına inanıyorum.
Yeni Bakanlar Kurulu’nun pozitif enerji yaydığı bir hafta diliyorum…
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