Katma değer ve eğitim
Eğitimin kendisi kadar kalitesinin ne kadar önemli olduğu da tartışılmaz bir gerçek. Gösterge sayfasında okuyacağınız gibi 25 yaş üstü nüfusumuz nihayet ‘ortaokul’u bitirdi! Şaka gibi ama istatistikler böyle söylüyor. Üstelik, ‘kadınlarımız henüz ortaokulu bitirme arifesinde.
TALAT YEŞİLOĞLU
tyesil@ekonomist.com.tr
Kısmetse onlar da birkaç yıl içinde ortaokuldan mezun olacaklar! İlerlemeyi küçümsediğimden değil ama ne kadar yetersiz kaldığını da mutlaka kayıtlara geçirmek gerekiyor.
Geçmişte bu köşede ekonomiyi yöneten bakanlardan Ali Babacan’ın “Ortaokul terk seviyesinde bir eğitimle ileri teknoloji yaratamayacağımız gibi, orta gelir tuzağından da çıkamayız” ifadelerine defalarca yer verdim. Bu söylemi çürütecek verilere henüz ulaşamadığımız için, söylemi doğru kabul ediyoruz.
Yine bu sayımızda Makine ve Aksamlarıİhracatçıları Birliği başkanı Adnan Dalgakıran ile yaptığımız söyleşide, ihraç edilen ürünlerin kg değerlerine dikkat çekmek istiyorum. O da 5,7 dolar. Türkiye ortalamasının 1,37 dolar olduğu bir ortamda bu değer bazılarını tatmin edebilir.
Ancak Dalgakıran gibi beni de tatmin etmiyor. Bunun en güzel örneği de ihracatta dünya liderliğini geçen yıl Çin’e kaptıran Almanya’dır. Alman makine üreticileri, bizim ürettiğimiz makineleri 5 kat daha pahalıya dünyanın dört bir tarafına satabiliyorsa, dayanağı mühendislik gücüdür.
Bu da insan kaynağına dayanır. Temel bilimlerin hiçbir zaman ihmal edilmediği iyi eğitimdir. İyi eğitimle yoğrulmuş nitelikli insanlarımızın ürettiği makinelerin yanı sıra diğer ürünlerin de değerlerinde ciddi bir yükseliş göreceğimiz kesindir. Tabii, kaliteli beyinlerimizi yurtdışına tekrar kaptırmaz, kaçırmazsak…
2023 hedefleri ilan edildiğinde, bu hedeflerin ulaşılabilir olduğuna dair inancımızı dile getirmiştik. Fakat bu süreyi maalesef iyi değerlendiremedik. Miktar değil değerin yükselmesine odaklanmamız gerektiğini paylaşmıştık. Turizmde bunun yansımalarını görüyoruz. Türkiye’ye gelen bir turist ortalama 700 dolar harcarken, golf, kültür, kongre veya wellness kategorisine girenlerin harcamaları 700 doları katlıyor.
İşte bu yüzden de kapak haberimizde okuyacağınız gibi wellness ağırlıklı turizm yatırımlarında ciddi bir ataktan bahsediyoruz. İyi yaşam ve sağlık kavramlarının yükselişte olduğu bir dönemde, bu yatırımların turizmdeki dönüşüme ve bunun yansıması olarak da Türkiye ekonomisine ciddi bir katkı yapacağına inanıyorum.
Bu hizmetlerden elde edilen değerin yükselmesi kadar insan sağlığına, sağlıklı yaşama, sosyal mutluluk katsayısına katacağı değerin hesaplanamayacağı görüşündeyim.
Pozitif enerjinin yükseldiği bir hafta diliyorum.
Henüz yorum yapılmamış
İlk yorumu yazmak ister misiniz?