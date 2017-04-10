Online değil, dijital dönüşüm
Her yeni mağaza, şirket yöneticileri için ayrı bir heyecandır. Ziyaretçi ve satılan ürün sayısının artması ve cironun yükselmesi anlamına gelir.
TALAT YEŞİLOĞLU
tyesil@ekonomist.com.tr
Perakende şirketleri, bu yüzden yüksek kiraları göze alarak büyük kentlerde nüfus hareketliliğin yüksek olduğu cadde ve alışveriş merkezlerinde, diğer kentlerde de ‘mecburiyet’ caddelerinde boy gösterme uğraşındadır. Bu klasik satış kanallarındaki rekabetin bir boyutudur. Ya diğer boyutu?
O da online mağazalar. Kimileri açılalı 20 yıl oldu, kimileri de 3-5 yıl. Ama neredeyse tamamı ciddi cirolara sahip. Giyim perakendeciliğinin bir numarası LC Waikiki’ye bakalım. Geçen yıl 2 milyon siparişe karşılık 7,6 milyon ürün satışını online mağazasında gerçekleştirdi.
Fatoş’un hazırladığı kapak haberindeki tabloya baktığınızda ilk dört şirketin sanal mağazadaki satışlarının toplam satışları içindeki oranı iki haneli rakamları yakaladı. Ya diğerleri? Küçümseyelim mi? Bence hiç de küçümsenecek gibi değil, yüzde 4, 3, 2 gibi rakamların bile ne kadar büyük olduğunu anlamak için önce şirketin toplam cirosuna, ikincisi de mağaza sayısına bakalım.
Yüzlerce, hatta bine yakın mağazası olan bir kuruluşun cironun yüzde 3’ünü sağlayan online mağazası, en büyük olmasa bile muhtemelen ilk beş mağaza içinde yer alıyordur. Şirketlerin toplam cirolarıyla kıyasladığınızda birçok şirketin sanal mağaza cirosuyla bile Capital 500 ve Anadolu500 araştırmalarında sıralamalarda rahatlıkla yer alabileceğini göreceksiniz.
Sorum şu; yeni açacağı mağazanın yaratacağı ciroyla en büyük mağazalardan birine dönüşeceğini bilen kaç patron, böyle bir mağazayı açmak istemez?
Türkiye’nin önde gelen şirketleri bunun farkında. Nitekim, sanal mağazalarını yönetmek için çok sayıda şirket, az sayıdaki nitelikli çalışanı transfer etmek için birbirleriyle rekabet ediyor. Dolayısıyla bu mesajım istihdam arayışında olan gençleredir.
Bu alandaki hızlı değişimi kaçırmayın ve değişimin, dönüşümün bir parçası olun. Mobil devrim inanılmaz gelişmelerin önünü açıyor ve açmaya devam edecek. Fırsat çok, ama hiçbir fırsat sizi beklemeyecek, bundan emin olun!
İkinci mesajım da satış sorunu yaşayan şirketlere… En büyük mağazalardan birini açmaktan çekinmeyin. Ama lütfen bildik yöntemlerle denemeyin. Dijitalleşme inanılmaz fırsatları yanında getiriyor ama risklerini de gözden kaçırmayın. Ürün kalitesine ve tasarıma odaklanırken insan kaynağının ne kadar önemli olduğunu da ıskalamayın.
En büyük cirolu mağaza sizi bekliyor. Üstelik sadece kendi bölgenizin değil, tüm Türkiye’nin ve hatta komşu ülkelerin tüketicileri de sizin en büyük potansiyel müşteriniz olacak. Dijital dönüşümden korkmayın, pişman olmayacaksınız.
Siyasi gerilimin azaldığı bir hafta diliyorum.
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