Pes etmek istemeyen girişimcilere…
İki ucu da keskin. Fikir çok iyi olabilir, büyük bir boşluğu da doldurabilir. İyi de fikirden ürünün veya hizmetin ticarileşmesine kadar geçen sürede sizi bekleyen riskler ne olabilir? O fikir sadece size özel olabilir mi?
TALAT YEŞİLOĞLU
tyesil@ekonomist.com.tr
Yoksa dünyanın farklı bölgelerinde, ülkelerinde benzer bir fikre sahip olan bir girişimci, sizin bir adım önünüze geçmek için gecesini gündüzüne katıyor olmasın? Mümkün mü? Olmaması için bir neden yok. Bir kere bu virüs bütün dünyaya yayıldı!
Her parlak fikir ticarileşip hızlı bir yükseliş evresine geçebilir mi? Evet ama oranlar düşük. Pes mi edelim? Ne çabuk! Tabii ki hayır. Girişim editörümüz Burcu da ‘pes etmek istemeyen’ girişimci adaylarına yönelik kapak haberimizi hazırladı.
Üniversite bünyelerinden tutun da finans kuruluşları ve özel şirketlere kadar geniş bir yelpazeye yayılan kuluçka merkezlerini mercek altına aldı. Ayrıntılarını zaten okuyacaksınız. Bu ekosistemle ilgili en çok haber yapan, yayın organının yöneticisi olarak benim değinmek istediklerime gelince.
Temel kural, iyi bir fikir sahibi girişimciyi bulmak. Girişimci kalitesinin tek başına yeterli olmadığını biliyoruz. İyi tohum iyi bir toprağa ekilmeli. İyi su-lanmalı ve bakımı yapılmalı. Dolayısıyla burada tohumun kalitesi kadar diğer faktörlerin de kalite standartlarının dışında olmaması gerekiyor.
Buradan kasıt da kuluçka merkezlerindeki yeni girişimcilere mentörlük, ağabeylik desteği verecek yönetici, girişimci, iş insanı kalitesidir. Yaşanmış ve halen yaşanmakta olan başarısız girişimlerde uygun olmayan mentör faktörü önemli bir rol oynuyor.
Kategorik olarak kimseyi suçlamak istemiyorum ama mentörlerin girişimciyi köreltmemeleri, ‘baskın karakter’ rolü oynamamaları gerektiğini düşünüyorum. İstanbul başta olmak üzere büyük kentlerdeki teknokentlerdeki kuluçka merkezlerinde bu örnekler yaşandı ve halen de yaşanıyor.
Burada da girişimcilerin fikirlerine tutkuyla sahip çıkmak kadar, mentör ve yatırımcılarını da iyi seçmesi gerekiyor. Evet, herkes sahneye çıkıyor ve fikrini ticarileştirmek için mentör ve yatırımcı desteği arıyor. Lakin sadece yatırımcının değil, girişimcinin de seçimini yapabilmesinin, kuluçkadaki fikrin ti-carileşmesinde, büyümesinde önemli bir rol oynayacağı açık.
Motivasyonu kırmak için değil, daha sağlıklı bir başarı, yükseliş için yukarıdaki ifadeleri kullandım. Ülkemizin potansiyeline inandığımı biliyorsunuz. Yakın zamanda sadece üniversitelerden değil, farklı kuruluşlardan da yeni kuluçka merkezlerine ilişkin haberler alacağız. Bu ateş yandı ve gittikçe güçleniyor. Kimse de söndüremeyecek.
Parlak fikirlerin yükselişte olduğu bir hafta diliyorum.
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