Rakamlar konuşsun
Borsa İstanbul’da hisse senetleri işlem gören şirket sayısı 413. Bir ara 438’e kadar ulaşan bu sayı, kottan atılan şirketler nedeniyle geriledi. Son yıllarda hisse senetlerini yatırımcıyla paylaşan şirketlerin performansı, maalesef hayal kırıklığı oldu.
TALAT YEŞİLOĞLU
tyesil@ekonomist.com.tr
Sermaye piyasalarında beklenen büyümenin gelmemesinde bu girişimlerin önemli bir payı olduğunu kayıtlara geçirelim. Aslında son 15 yılda ekonomideki en düşük performansın sermaye piyasalarında olduğunu kabul etmemiz gerekiyor. İsteyen arşive dönüp baksın ve Borsa İstanbul için konan hedefleri anımsasın.
Borsa İstanbul’daki şirketlere sevdalı olan bireysel yatırımcı da, aracı kurumların analistleri de, 100 milyar lirayı aşan büyüklükteki yatırım fonlarını yöneten portföy yöneticileri de doğru şirketlere yatırım yapma hedefindedir. Bireysel yatırımcı ‘gaz’a gelmeden yatırım yaparak parasını büyütmek, piyasanın profesyonelleri de müşterilerine iyi getiri sağlayarak yönettikleri fonlara daha fazla katılımcı eklemek peşindedir.
Bu hafta hazırladığımız kapak haberiyle ‘Borsa sevdalısı’ yatırımcıların şirket seçimlerine ciddi bir katkı yaptığımızı düşünüyorum. Temettü, batılı yatırımcıların şirket seçimlerinde çok önem verdikleri bir kriter. Nitekim, kapak haberinde okuyacağınız gibi rakamlar da bu tercihin doğruluğunu kanıtlıyor. Nasıl? Kıyas için iki göstergeye dikkatinizi çekiyorum.
Birincisi, temettü veren şirketlerin hisse getiri oranı, Borsa İstanbul’un ortalama getirisinden çok daha yüksek. Üstelik son beş yıllık sürecin en az dört yılında temettü veren şirketlerin ortalama getirisi, endeksin getirisinin 3 katını aşıyor. Rakamlar ortada, tercih sîzlerin…
İkincisi, düzenli temettü veren şirketler, dolardan, altından, Euro’dan, mevduat veya Hazine bonosundan daha yüksek getiri sağlamış durumda. Dolayısıyla, getiri şampiyonu diyebiliyoruz. Örneğin 2012-2016 döneminde doların getirisi yüzde 86 iken, 44 şirketin ortalama getirisi 100 puan daha fazla oldu.
Üstelik bu dönem için bazı şirketler yüzde 500, bazıları yüzde 300’lerde getiri sağlarken, 44 şirketin 31 tanesinin hisse performansı üç haneli olarak gerçekleşti. Şirketlerden sadece yedisi Borsa İstanbul’un ortalamasının altında performans gösterdi. Bu da düzenli temettü veren şirketler arasında da iyi seçim yapmak gerektiğini gösteriyor.
Rakamlar bize ne gösteriyor? Evet, yatırım yaptığımız şirketleri iyi seçmemiz gerekiyor. İşimiz hem zor, hem değil! Kolay, çünkü işlem gören şirketlerin içinde düzenli temettü ödeyenlerin oranı yüzde 10 civarında. Zor, bu gruptaki şirketlerden de temettü verimi kadar, hissenin getiri oranında üç haneli kazanç için ciddi seçim yapmak gerekiyor. Biz araştırmayı yaptık ve size sunuyoruz. Sizlere kolay gelsin.
Bol kazançlı bir hafta olsun.
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