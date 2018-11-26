Realite ve çifte standart
Türkiye’nin genelinde yaşanan farklı ve keskin bakış açılarının bir benzeri iş dünyasında da yaşanıyor. Geçmişte, TÜSİAD başta olmak üzere iş örgütleri, oda ve borsaların yaptıkları açıklamalar için “İş insanları siyasi içerikli beyanat vermemeli” fikrini şiddetle savunanlar, bugün bu söylemlerini tamamen unuttu!
TALAT YESİLOĞLU
tyesil@ekonomist.com.tr
Öyle ki, siyasi otoritenin aldığı her karar koşulsuz olarak alkış yağmuruna tutuluyor. Hem de bu kararların mürekkebi kurumadan düzeltme tebliğleri geldiği halde…
O zaman da insan sormadan edemiyor: Siyasi iktidarın kararları ne zaman değerlendirildi, yönetim kurullarında görüşüldü ve nasıl bir açıklama yapılacağına karar verildi? Ben merak ediyorum hakikaten, beni bilgilendirirlerse çok memnun olacağım.
Yeni yıla bir ay bir hafta kaldı. Yılın ilk yarısı ve ikinci yarı, adeta bir madalyonun iki tarafını temsil ediyor. Yılın ilk yarısındaki hava, temmuz ve ağustos aylarında tamamen değişti. Döviz kurlarındaki yükselişin enflasyon başta olmak üzere yansımaları, reel ekonominin her hücresinde hissediliyor.
Genel tahminler son çeyrekte küçülme olacağı yönünde. Ya 2019 için ne bekleniyor? Bu soruyu Türkiye’nin önde gelen holdinglerine sorduk. Perşembe sabahı CEO Club toplantısında altı büyük holdingin CEO’su bu yılki performansı ve gelecek yıl beklentilerini aktardı. Biz her yıl şirketlerin yeni yıl planlamaları için büyük bir dikkat ve önemle beklenen bu hedefleri sizlere aktarıyoruz.
Çalışmamızı bu yıl erkene aldık ve toplamda 25 büyük holdingin yeni yıl hedeflerini, planlarını, stratejilerini kapak haberi olarak yayınlıyoruz. Kısa süreli ve kısır tartışmalarla dolu gündemden sıyrılarak, CEO’larla yaptığımız sohbetlerden ve aldığımız yanıtlardan yararlanarak, birkaç noktaya dikkat çekmek istiyorum.
Birincisi, holdinglerin gündeminde ‘dijitalleşme’ önemli bir yer kaplıyor. Evet, hazırlanan bütçelerdeki parametrelerin kısa sürede değişebileceğini biliyorlar ama dijitalleşmenin kaçınılmaz olduğunu da biliyorlar. Bence iyiye işaret. İkincisi, iç piyasadaki daralma nedeniyle yurtdışı operasyonlarına bir miktar daha odaklanma kararlılığı görünüyor.
Bu da yurtdışında büyüme stratejilerinin öne çıkacağı anlamına geliyor. Hatta bazı holdingler gelirlerinin yarısından fazlasını yurtdışından sağlamayı hedefliyor. Bu da bence sağlıklı bir yapının oluşmasına katkı yapacak. Üçüncüsü, insan kaynakları yönetimine gösterilen ilgi.
Büyükler, yurtdışına yönelen profesyonellerin şirketlerin yönetim kalitesi açısından risk oluşturduğunun farkında. Yurtdışındaki operasyonlar da söz konusu profesyoneller için bir alternatif olarak görünüyor.
Yeteneklerimizi koruduğumuz bir hafta diliyorum…
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