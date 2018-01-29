Seçiminizi iyi yapın!
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı’ndan sonra ‘Zeytin Dalı’ operasyonunu başlattı. Ekonomiye, mali piyasalara ilişkin endişeler, şimdilik yersiz çıktı!
TALAT YEŞİLOĞLU
tyesil@ekonomist.com.tr
Daha önce satın alınan riskler nedeniyle mali piyasalardaki tepki beklentilerin aksine olumlu oldu. Borsa yükseldi, döviz kurları geriledi, Hazine tahvillerinin faizi düştü.
Olumlu hava devam eder mi? Doğal olarak önümüzde kristal küre yok ve net bir tahmin yapacak durumumuz da yok. Kimsenin de olmadığını anımsatmak isterim…
Yasal sürecin olağan seyretmesi durumunda Türkiye, gelecek yıl üç seçim gerçekleştirecek. Önce yerel seçimler, ardından cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimleri.
Piyasalardaki beklenti, doğal olarak hükümetin seçimler öncesinde ekonomiyi iyi tutmak için elinden geleni yapacağı. Bir bankacı dostum, “Seçim öncesinde ekonomide olumsuz gelişmeler beklemek doğru değil.
Bu yüzden kredilerde ciddi bir büyüme beklemek sürpriz olmaz” diyor. Kredi büyümesinin, ekonomik büyüme olduğunu anımsatmaya gerek var mı, bilemedim.
Büyümenin motoru kim olacak, hangi sektörler öne çıkacak? İhracatçılar, geçen yıla göre Kredi Garanti Fonu’ndan (KGF) daha çok yararlanacak grubun içerisinde yer alıyor. İhracatçı kesim için esecek tek rüzgar KGF desteği değil ki.
Dünya ekonomisi bu yıl daha hızlı büyüyecek. Buna ABD, Almanya gibi gelişmiş ülkeler de dahil. IMF’nin raporuna göre ABD ekonomisi, 2018’de yüzde 2,7, Almanya ise yüzde 2,3 büyüyecek. Türkiye için Almanya’nın büyümesi, önemli bir faktör.
Bu da daha fazla ihracat anlamına geliyor. Ulusal ekonomilerdeki büyümeye, dünya ticaretindeki büyüme de eşlik ediyor. Örneğin bu yıl için küresel ticaretteki büyümenin yüzde 4,6 olacağı tahmin ediliyor. Anlayacağınız rüzgar bizden yana esiyor. Yeter ki, iyi organize olalım, demokrasileşme, hukuk devleti kavramını güçlendirelim.
Ekonomideki büyümenin, kârlı olduğu ölçüde sağlıklı olduğunu kaydetmeye gerek var mı bilemiyorum. Bu hafta Ceren’in hazırladığı kapak haberinde okuyacağınız gibi, hisse senetleri halka açık şirketlerin temettü verme sıklığı, şirketlerin ne ölçüde verimli çalıştığının en büyük göstergesi. Araştırmada, son 5 yılda en az 4 kez temettü dağıtan şirketleri çıkardık. Sonuçlar bizim için sürpriz değil.
Neden olduğunu birkaç notla aktarmak istiyorum. Beş yıllık süreçte Borsa İstanbul, ortalama yüzde 47 kazandırmış. Dolar yüzde 112, Euro yüzde 92, gram altın yüzde 64, TL mevduat ise yüzde 55 getiri sağlamış. Ya düzenli temettü veren 69 şirketin performansı Sıkı durun yüzde 153 kazandırmış.
Anlayacağınız bu şirketler paylaşma kültürünü benimseyerek hem yatırımcılarına nakit temettü verimi sağlamış hem de hisselerinin değer artışıyla rakiplerine göre ciddi bir yüzdesel kazanç getirmiş. Sayı çok olabilir ama açık bir adresten bahsedebiliriz.
Motivasyonu yüksek bir hafta diliyorum.
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