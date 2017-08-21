Tarihi tekerrür ettirmeyelim!
Kişisel olarak Üçüncü Köprü’nün yapımına karşı çıkmıştım. Bu sayfanın müdavimleri bunu zaten biliyor. Üçüncü Köprü’ye ilişkin ilk tartışmaların yaşandığı, projenin henüz resmileşmediği dönemde güzergah üzerinde helikopter turu yaptıktan sonra kaygılarımı burada sizlerle paylaşmıştım. Yazım arşivde duruyor.
TALAT YEŞİLOĞLU
tyesil@ekonomist.com.tr
Maalesef ben haklı çıktım ve güzelim Kuzey Ormanları ağır bir hasar aldı. Merak eden eski ve yeni fotoğrafları, uydu görüntülerini karşılaştırır. Umarım bu hasarın boyutu sınırlı kalır ve daha da büyümez.
Neden böyle bir giriş yaptım? Projeler realize oldu ve Üçüncü Köprü ile birlikte İzmit Körfez Geçiş Köprüsü de devreye girdi. Her iki köprüyü kullanan araç sayısında beklenen rakamlara bir türlü ulaşılamadı. Hazine, ciddi anlamda bedel ödüyor, üstelik geçiş fiyatları indirilmesine, kamyon ve otobüslerin yönlendirilmesine rağmen…
Anlayacağınız bizim vergiler, Hazine’nin verdiği geçiş garantisi kotası dolana kadar, her iki köprüyü inşa eden konsorsiyumlara akmaya devam edecek. Köprülerin hizmete girmesi, geçtikleri bölgelerdeki emlak ve arazi fiyatlarına ciddi bir hareketlenme getirdi.
Levent’in TSKB Gayrimenkul Değerleme’nin yaptığı araştırmaya dayanarak hazırladığı haberde okuyacağınız gibi, 81 bölgede fiyatlar ciddi anlamda hareketlendi. Bu hareketlilik devam edecek mi? Kimilerine göre edecek, kimilerine göre de ‘şişkinlik’ oldu ve bu şişkinlik inmeye mecbur.
Üst gelir grubuna yönelik proje geliştiren şirketlerin yöneticileri, “Talep eski düzeyde değil” uyarısını yapıyor. Son yedi yıldaki fiyat değişimleri ortada. Bunun üzerine ne eklenebileceğinin hesabını iyi yapmak gerekiyor.
Benim uyarım da imara açılacak bölgelerde ölçünün kaçırılmaması. İstanbul’un akciğeri konumundaki ormanlara gözümüz gibi bakmamız gerekiyor. Yılı, ayı, günü ve saati gittikçe yaklaşan İstanbul depremine yönelik hazırlıkların bu kadar ihmal edildiği bir kentin doğasına karşı daha duyarlı olmak gerektiğine inanıyorum.
Marmara Bölgesi’nin iklimini değiştirecek projeler yaşama geçirildi, daha fazla tahribata izin vermeyelim. Unutmayalım. Doğa affetmiyor. Geçen hafta bu köşede sizlere Orhan’ın duyurduğu gibi babamı kaybettim. Cenaze törenine katılan, başsağlığı mesajı ileten, çiçek gönderen veya çeşitli vakıflara bağış yapan patron, yönetici, okurlara bütün kalbimle teşekkür ediyorum.
Sağlıklı, moralitesi yüksek bir hafta diliyorum.
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