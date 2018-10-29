Tasarruf ama nasıl?
Kim elindeki birikimin enflasyon karşısında erimesini kabul eder? 1, 3, 6 veya 12 ay sonra 100 lirasının 97/98 liraya düşmesini kim arzu eder? Doğal olarak hiç kimse. Basit bir hesap yapalım. Döviz almak yerine bankalarda TL mevduatı tercih ettiğinizi varsayalım.
TALAT YESİLOGLU
tyesil@ekonomist.com.tr
Aylık da yüzde 24 gibi basit bir faizle değerlendirmiş olalım. Ana para ve faiz getirisine hiç dokunmaksızın, yüzde 15’lik stopaj kesintisini unutmadan faizin de yüzde 24’te kalacağını hesaplasak bile bir yıl sonu paranızın bileşik getiri oranı yüzde 22,4.
Sağlanan getiri için “Allah bereket versin” diyebiliriz. Birikimlerimiz TL ya, bir de enflasyon tarafı var. Halen enflasyon oranının yüzde 25’e dayandığını biliyoruz. Önümüzdeki dönemde düşme olasılığı nedir?
Ticaret Bakanlığı başta olmak üzere gelen açıklamaları izliyorum. Şirketlerin, satışlarını artırmak için ne kadar indirim yaptıklarını, enflasyonla mücadele alanında destek olmak için yaptıkları basın açıklamalarını da dikkate alıyorum.
Bu satırların yazarı olarak, en büyük indirim marketlerinden birinin satın alma sorumlusuyla yaptığım konuşmayı eylül ayında sosyal medya hesabından paylaşmıştım. O da ne demişti? “Eylül ayı başında yüzde 25/30 arasında fiyat artışı yaptık. Ekim ayı başında yine yapacağız. Yapmazsak, maliyet baskısı nedeniyle tedarikçilerimiz batar ve biz de ürün alacak şirket bulamayız.”
Rakamlarla devam edelim. Dolar kuru, en yüksek seviyesini gördükten sonra 5,50’li seviyelere geriledi. Büyük bir çoğunluk şirketlere “Yaptığınız zamları geri alın” diyor. Haklı bir talep…
Döviz kurlarının gerilemesi, dış borç ödemesi yapacak şirketler için zararın azalması anlamına geliyor. İyi de kurun yıl başına göre hala yüzde 48,5 oranında daha yüksek olduğunu unutmayalım. Ayrıca, üretici enflasyonunun yüzde 46 olduğunu kaydetmek gerekiyor.
Bütün bu ortamda beklenen oldu. Merkez Bankası, izlemeyi tercih etti ve faiz artırmadı. Orhan’ın köşesinde bu kararın geniş analizini okuyabilirsiniz. Sorum basit: Tasarrufu artırmamız gereken bir ortamda, neden birikimi tercih edenleri cezalandırma yolunu seçiyoruz ve sahip oldukları varlığın değerini düşürüyoruz? Kimse, yıllarca hedefi tutturamamış enflasyon beklentisine sığınmasın lütfen.
Bundan sonra ne olacak? Şüphesiz ki önümüzde kristal bir küre yok. Biz sadece, isabetli tahminleriyle bilinen uzmanlarla konuşarak, sizlere bilgi desteği sağlamaya çalışıyoruz. Borsa, finans servisinin bu hafta hazırladığı kapak haberi gibi. Okuyun ve yol haritanızı çizerken, değerli analistlerin sunduğu bilgilerden yararlanın derim.
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