Yeni büyüme alanları
Ekonomi, TÜİK’in yeni hesaplama yöntemine göre, darbe girişimine rağmen geçen yıl yüzde 3,2 büyüdü. Bu yılın ilk yarısındaki büyüme ise yüzde 5,1’i buldu.
TALAT YEŞİLOĞLU
tyesil@ekonomist.com.tr
Ekonomideki büyüme temposu fena olmasa da, işsiz sayısındaki artış, ekonomideki büyümenin sağlıklı, sürdürülebilir olup olmadığına ilişkin tartışmaları alevlendiriyor.
Ekonomide sağlıklı ve sürdürülebilir büyüme nasıl sağlanacak? Yeni büyüme alanları neresi olacak? Cuma sabahı CEO Club toplantısında konuşmacılardan biri olan Şekerbank’ın genel müdürü Servet Taze, özellikle kırsal kesimin ve kadınların harekete geçirilmesi gerektiğini söylüyor.
Taze’ye göre, bu potansiyel harekete geçirilirse, ekonomideki büyüme hem hızlanacak hem de sürdürülebilirliği konusundaki tartışmalar azalacak. Sonuçta, sağlıklı bir büyüme temposu yakalanabilecek.
Ya diğer alanlar? Örneğin sağlık turizmi… Son yıllarda en hızlı büyüyen alanların başında geliyor. Üstelik dünyada en büyük pazarlardan biri haline dönüştük. Bunu da ikiye ayırabiliriz. Birincisi, yurtdışından cerrahi operasyonlar için gelen turist sayısında ciddi bir artış var.
Üstelik bu artış sadece kalp, göz gibi cerrahi operasyonları içermiyor. Son derece sofistike teknolojilerle tedaviyi içeren kanser vakalarını da kapsıyor. İkincisi de estetik alanındaki gelişmeler. Özlem ve Fatoş da, bu alandaki gelişmeleri kapak haberimizde kaleme aldı. Sizlerin de mutlaka dikkatini çekmiştir.
Özellikle de AVM’lerde kafası sarılı, ağırlıklı olarak Ortadoğu’dan gelen turistlere rastlamak günlük yaşamın bir parçası haline geldi. Çoğunlukla saç ekimi için gelen bu kitleye her türlü estetik operasyonlar için gelen kadınları da ekleyebiliriz. Zaten hem iç hem de dış kaynaklı bu taleple oluşan operasyon sayısı, Türkiye’yi dünyanın en büyük sekizinci pazarı haline getirdi.
Üstelik sektör sürekli bir büyüme eğiliminde. Sağlık için gelen turist sayısındaki artış turizm sektörünü de dönüştürüyor. Bunu da çok olumlu bir dönüşüm olarak görmek gerektiğini düşünüyorum.
Neden mi? Dünyada bir turistin ortalama bin 100 dolar harcadığı bir ortamda, Türkiye’ye sahil turizmi için gelenlerin harcama tutarı 500 dolara kadar geriledi. Dolayısıyla turizm sektörü toplamda yüzde 30 küçülürken, sağlıkla ilgili alanın büyümesi, dönüşümün ne kadar sağlıklı olduğunu gösteriyor.
Bu alan büyürken hem Türkiye’de hem de bölge ülkelerinde yeni girişim alanları da yaratıyor. Önümüzdeki yıllarda en çok hangi sektör büyüyecek diye soranlara yanıtı da bu kapak haberiyle vermiş oluyoruz. Bu, hem girişimcilik, hem kariyer olanakları hem de istihdam için yeni kapılar açması anlamına geliyor.
Sağlıklı bir hafta diliyorum.
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