Yeni nesil bürokrasi
Anadolu500 araştırması, Anadolu’daki değişimin en önemli göstergesi, aynası. İstanbul, Ankara ve İzmir’i kapsamaması, büyük holding şirketlerinin dahil olmaması ve yabancı şirketleri hariç tutması, araştırmayı Anadolu’ya özel kılıyor.
TALAT YEŞİLOĞLU
tyesil@ekonomist.com.tr
Bu yüzden, iktisat doktoralı yazı işleri müdürümüz Orhan’ın yaptığı hesaplamalar, Anadolu’nun ekonomideki payını 2009’dan bu yana net bir şekilde ortaya koyuyor.
Anadolu kabuğunu kırmak için atakta. Bazı kentlerimizdeki gruplar, ciro büyüklüğünde milyar TL’lik barajı çoktan aştı. Konukoğlu, Erdemoğlu, Tosyalı, Orhan, Öksüz, Erikoğlu, Abalıoğlu gibi Anadolu’nun farklı illerindeki ailelerin kontrol ettiği şirketlerin büyüklüğü, milyar dolarlık seviyeleri de geçti.
İyi de ikinci bir hamlenin lazım geldiğini biliyoruz. Belli illerin egemenliğinin yeni hamle için yeterli olmayacağı açık. Anadolu500 listesinde sadece 48 ilimizden değil, 81 ilimizin hepsinden şirketler görmek istiyoruz. Bu nasıl olacak?
Bu sayımızda verdiğimiz Yozgat ekimizde, kentin valisi Kemal Yurtnaç’ın kaleme aldığı “Yeni Nesil Bürokrasi” kavramına takıldım. Henüz kendisiyle tanışmadım, en kısa sürede bu eksikliği gidermeye kararlıyım.
Vali Yurtnaç’ın “Yeni Nesil Bürokrasi” tanımına katılmayacak bir iş insanı çıkacağını zannetmiyorum. Sanayinin, üretimin, girişimcinin yanında olan, yeni girişimlere ortam yaratmak için çabalayan bir bürokrasiyi kim istemez?
Bu köşede daha önce de yer verdiğim gibi, üretim ve iş yapma süreçlerinin Türkiye’de ucuzlatılması ve kolaylaştırılması gerekiyor. Teknoloji, değişim, dönüşüm, dijitalleşme kavramları, iş süreçlerini yıkıcı bir şekilde etkiliyor. Şirketler, bu dönüşümün bir parçası olmaya çalışırken, enerjilerini de verimli kullanmak zorundalar.
İşte burada yeni nesil bürokrasinin önemi daha fazla ortaya çıkıyor. İşleri zorlaştıran değil, kolaylaştıran, yeni istihdam yaratılması için girişimcilere fırsat sunan bir yapıdan bahsediyoruz.
Bu yapı Anadolu geneline yayıldığı zaman, iller arasındaki rekabeti sadece şirketler bazında değil, bürokrasinin girişimciye sağladığı olanaklarla da ölçmek mümkün olabilecek. Bu girişimi destekleyelim, Anadolu’daki girişimci iklimini güçlendirecek kavramı paylaşalım. Biz de daha çok girişimci yanında girişimci dostu bürokratları da haber yapalım istiyoruz.
Yeni Nesil Bürokrasi, yukarıdaki tanım çerçevesinde olgunlaşırsa, nasıl ülkeler arasında ‘İş Yapma Kolaylığı’ ölçülebiliyor ve yatırımcılara sunulabiliyorsa, iller arasında da bu kıyaslamayı yapabiliriz.
Gelişen illerimizi, gelişmekte olan illerimizi görebilir ve Anadolu’daki iş insanları arasında motivasyonu yükseltici bir yarışı tetikleyebiliriz. Ne dersiniz?
Binlerce yeni girişimcinin ortaya çıktığı bir hafta diliyorum…
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